DHA
• 22 Şubat 2021 - 11:13 • Son Güncelleme:
Tortum Şelalesi beyaza büründü
Uluslararası Sakin Kentler Birliği tarafından 'Türkiye'nin 11'inci sakin kenti' seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, her mevsim olduğu gibi kışın da kar yağışı ile farklı güzelliğe bürünüyor. Çevresi beyaz örtüyle kaplanan, korkulukları ise buz tutan şelalede yeni sezon hazırlıklarına ise martta başlanacak.
DHA
• 22 Şubat 2021 - 11:13 • Son Güncelleme:
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UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan ve suları 48 metre yükseklikten dökülen Tortum Şelalesi, Afrika'nın Zambezi Nehri'nde 120 metre yüksekliğindeki Vietorio Şelalesi ile ABD'nin Erie Gölü ile Ontario Gölü arasındaki 51 metre yüksekliğindeki Niagara Şelalesi'nin ardından dünyada 3'üncü sırada yer alıyor.
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Her mevsim güzel olan, Türkiye'nin en büyüğü Tortum Şelalesi, kış aylarıyla birlikte farklı güzelliğe büründü.
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