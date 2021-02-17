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DHA/AA
• 17 Şubat 2021 - 09:43 • Son Güncelleme:

Trafik durma noktasında! Şehir felç

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte, zorlu anlar yaşadı. Trafik bazı bölgelerde tıkandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Kavacık Mevkii Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Karla kaplanan yolda araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Tuzlama araçları bölgeye gelerek çalışma yaptı. Kar yağışı Kavacık ve çevresinde etkisini arttırarak sürüyor. Sarıyer'de Büyükdere Caddesi ise karla kaplandı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik saat 09.34 itibarıyle yüzde 71'e ulaştı.

DHA/AA
• 17 Şubat 2021 - 09:43 • Son Güncelleme:
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