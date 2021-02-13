DHA
• 13 Şubat 2021 - 08:23 • Son Güncelleme:
Tükenmek üzere! Kadınların geçim kaynağı, 45 gün...
Hatay’da geçmişi uzun yıllara dayanan ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığı, Defne Belediyesi tarafından açılan Koza Evi’nde yaşatılıyor. Bölgede, geçmişte yaygın olarak yetiştirilen fakat sürdürülemediği için nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve ‘Hatay Sarısı’ olarak adlandırılan sarı kozanın sayısı her geçen gün artıyor. Koza Evi sorumlusu ve usta öğretici Tülay Genç (49), koruma altına aldığı binlerce sarı koza yumurtasını kadınlara dağıtarak, istihdam yaratmayı hedefliyor.
DHA
• 13 Şubat 2021 - 08:23 • Son Güncelleme:
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İpek böceğinin yumurtlaması ve koza yapması sürecinden başlayarak, elde edilen ipliklerin geleneksel yöntemlerle işlenmesine kadar imkan sağlayan Koza Evi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ‘Hatay Sarısı’ olarak bilinen sarı kozayı da yaygınlaştırmayı hedefliyor.
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