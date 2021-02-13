Tükenmek üzere! Kadınların geçim kaynağı, 45 gün...

Kadınlarımıza istihdam yaratma adına o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü biz burada bir ticari merkez açmadık belediye olarak, biz burada unutulmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir eğitim merkezi kurduk. Eğitim merkezinin sürdürülebilir olması için elimizden geleni yapacağız.”