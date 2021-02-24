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• 24 Şubat 2021 - 03:10 • Son Güncelleme:

Türkiye'de görülmesi gereken kanyonlar

Üç tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye'nin dört yanının da güzelliklerle kaplı olduğunu söylesek abartmış olmayız. Farklı bölgelerinde hiç ummadığınız anda karşınıza çıkan güzellikleriyle Türkiye hem yerli hem de yabancı turistleri büyülüyor. Bu güzellikler arasında kanyonları da saymak gerekiyor. Zira Türkiye dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu'na ev sahipliği yapmasının yanında onun kadar güzel çok sayıda doğa harikasını barındırıyor. İşte Türkiye'nin dört bir yanında mutlaka görülmesi gereken muhteşem güzellikleriyle büyüleyici kanyonlar...

• 24 Şubat 2021 - 03:10 • Son Güncelleme:
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Başta dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ulubey olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki kanyonlara göz atalım.

2Ulubey Kanyonu, Uşak

Ulubey Kanyonu, Uşak

Ulubey Kanyonu dünyanın en uzun ikinci kanyonudur. Uşak'ın Ulubey ilçesi sınırları içinde yer alan Ulubey Kanyonu film çekimlerine de ev sahipliği yapmakta.

3Ulubey Kanyonu, Uşak

Ulubey Kanyonu, Uşak

4Horna Kanyonu, Kastamonu

Horna Kanyonu, Kastamonu

Horna kanyonu dünyanın en derin ikinci kanyonu olma özelliği taşımakta.

5Horna Kanyonu, Kastamonu

Horna Kanyonu, Kastamonu

6Arapapıştı Kanyonu, Aydın

Arapapıştı Kanyonu, Aydın

7Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin

Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin

8Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin

Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin

9Gödet Kanyonu, Karaman

Gödet Kanyonu, Karaman

10Gödet Kanyonu, Karaman

Gödet Kanyonu, Karaman

11Güver Kanyonu, Antalya

Güver Kanyonu, Antalya

12Güver Kanyonu, Antalya

Güver Kanyonu, Antalya

13İncebel Kanyonu, Osmaniye

İncebel Kanyonu, Osmaniye

14İncebel Kanyonu, Osmaniye

İncebel Kanyonu, Osmaniye

15İnceğiz Kanyonu, Aydın

İnceğiz Kanyonu, Aydın

16İnceğiz Kanyonu, Aydın

İnceğiz Kanyonu, Aydın

17Kaplancık Kanyonu, Samsun

Kaplancık Kanyonu, Samsun

18Kaplancık Kanyonu, Samsun

Kaplancık Kanyonu, Samsun

19Kapuz Kanyonu, Antalya

Kapuz Kanyonu, Antalya

20Kapuz Kanyonu, Antalya

Kapuz Kanyonu, Antalya

21Karaçay Kanyonu, Osmaniye

Karaçay Kanyonu, Osmaniye

22Karaçay Kanyonu, Osmaniye

Karaçay Kanyonu, Osmaniye

23Kisecik Kanyonu, Mersin

Kisecik Kanyonu, Mersin

24Kisecik Kanyonu, Mersin

Kisecik Kanyonu, Mersin

25Nadire Kanyonu, Karaman

Nadire Kanyonu, Karaman

26Nadire Kanyonu, Karaman

Nadire Kanyonu, Karaman

27Saklıkapı Kanyonu, Elazığ

Saklıkapı Kanyonu, Elazığ

28Saklıkapı Kanyonu, Elazığ

Saklıkapı Kanyonu, Elazığ

29Saklıkent Kanyonu, Muğla

Saklıkent Kanyonu, Muğla

30Saklıkent Kanyonu, Muğla

Saklıkent Kanyonu, Muğla

31Şahinkaya Kanyonu, Samsun

Şahinkaya Kanyonu, Samsun

32Şahinkaya Kanyonu, Samsun

Şahinkaya Kanyonu, Samsun

33Tazı Kanyonu, Antalya

Tazı Kanyonu, Antalya

34Tazı Kanyonu, Antalya

Tazı Kanyonu, Antalya

35Ulubey Kanyonu, Uşak

Ulubey Kanyonu, Uşak

36Ulubey Kanyonu, Uşak

Ulubey Kanyonu, Uşak

37Zinav Kanyonu, Tokat

Zinav Kanyonu, Tokat

38Zinav Kanyonu, Tokat

Zinav Kanyonu, Tokat

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