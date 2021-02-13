• 13 Şubat 2021 - 17:30 • Son Güncelleme:
Uğruna türküler yazılan kent Estergon
Estergon, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye 60 kilometre mesafede ülkenin kuzey batısında Tuna nehri kıyısında yer alır. 13. yüzyıldaki Moğol İstilâsı'na kadar Macarların başkenti olan Estergon, Osmanlı'nın da Avrupa'da ulaştığı en uç sınır noktalarından biri olma özelliği taşıyor. Adına türküler yazılan Estergon, 1683 yılında Avusturyalıların eline geçti ve Macaristan bağımsızlığını ilân edene kadar bu durum devam etti.
• 13 Şubat 2021 - 17:30 • Son Güncelleme:
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Hazırlayan: İhsan Dindar
Macaristan'ın kuzeybatısında yer alan Estergon geçmişte sahip olduğu tarihsel önemini günümüze de taşımayı başarmıştır. Tuna nehri kıyısındaki kent Macarlar kadar Türk tarihi için de büyük bir öneme sahip. Avrupa'nın ortasındaki bu tarihi kenti birlikte keşfetmeye başlayalım.
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Bu tarihte Kral 4. Bela başkenti Budin'e taşıyınca Estergon, dini ağırlıklı bir kimlik kazandı. Ancak tarihsel ve dini rolü nedeniyle önemini hiçbir zaman kaybetmedi. Bölgenin imarı Macarlar için her zaman büyük öneme sahiptir. Estergon, günümüzde de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir şehirdir.
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