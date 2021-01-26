• 26 Ocak 2021 - 06:49 • Son Güncelleme:
Uyarı geldi! Kısa vadede dolar...
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Piyasalarda güçlü iyimserlik sürüyor. TL varlıklara olumlu değerlendirmeler sürüyor. Goldman Sachs, dolar/TL beklentisini düşürürken kur tahminini aşağı yönlü revize etti. Yakın vadede daha fazla kazanım öngörmekle birlikte, “Türk Lirası’ndaki değerlenmenin sınırlı olabileceği” uyarısında bulundu.
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Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın yazısı:
Üç aylık dolar/TL beklentisini 7.50’den 7.00’ye, altı aylık beklentisini 7.75’den 7.00’ye ve 12 aylık beklentisini 8’den 7.50’ye düşürdü. Risklere de dikkat çekti ve üç aylık tahminde, “TL’nin gücü, döviz rezervlerinin yeniden biriktirilmesi amacıyla gerekli bir teşebbüsle sınırlanabilir” vurgusunda bulundu.
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Brent petrolün varil fiyatı kasımdan bu yana yüzde 40 değer kazandı. Risk iştahı yükseldi. Aşılama sürecinin zaman alacağını ise yavaş ilerleyen süreçten gözlemlemekteyiz. Ekonomilerde destek ve teşvik paketleri etkilerini sürdürmeye devam edecektir. Bunun da yansımalarını piyasalarda görmeye devam edeceğiz. Öte yandan fiyat düşüşlerinde gümüş alınmaya devam edilebilir. 2021’de öne çıkmaya devam edecektir.
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Ancak ABD ile ilişkilerde olası gerilimler ve reformlardan istenilen sonuçların alınamaması, rezervlerin ekside olması, ödenecek dış borçlar göz önünde bulundurulduğunda kurlarda ağırlıklı olarak yatay bir bant hareketi yaşanabileceğini gösteriyor. Olası aşağı hareketlerde 7.24, yukarı hareketlerdeyse 7.50 seviyeleri takip edilecek.
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TCMB’nin son toplantısının etkisi sürüyor
Merkez Bankası’nın (TCMB) ocak toplantısında faiz artışı gerçekleşmese de parasal sıkılaştırmaya vurgu yapılması ve metinde TCMB’nin gelişmeleri izleyerek ilave tedbirler alabileceğini vurgulaması piyasaları rahatlattı. Önümüzdeki mart ayıyla birlikte yabancı sermaye ilgisinin sürdüğünü görebiliriz.
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