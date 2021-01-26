Uyarı geldi! Kısa vadede dolar...

Reformlar ve ABD ile ilişkiler İlerleyen günlerde reformların hayata geçmesi ve ABD ile ilişkilerde ılımlı bir hava kurdaki gerileme eğilimini destekleyebilecektir. Burada takip edilecek seviye 7.24 olacaktır. Altına gerilemesi durumundaysa 6.85 ve 6.50 seviyeleri gündeme gelebilecektir.