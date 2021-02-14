MİLLİYET.COM.TR
• 14 Şubat 2021 - 08:59 • Son Güncelleme:
Son dakika... Yeni liste açıklandı! Bakanlıktan satılık ikinci el araçlar...
Ticaret Bakanlığı ihale sistemiyle ikinci el araç satışı gerçekleştiriyor. Birbirinden farklı modellerin bulunduğu ilanlar piyasanın çok daha altında fiyatlara satılıyor. İşte bakanlığın yeni listesindeki uygun fiyatlı ikinci el arabalar...
MİLLİYET.COM.TR
• 14 Şubat 2021 - 08:59 • Son Güncelleme:
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İkinci el araç sahibi olmak isteyen çok sayıda vatandaş uygun araç fiyatlarını araştırıyor. Ticaret Bakanlığı ise araba almak isteyen tüketicilere güzel bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa çıkaran Ticaret Bakanlığı şimdi ise yeni liste yayımlandı. İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan o araçlar...
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