Kamarot Yakup, Kürkçü Leon gibi karakterlerin yer aldığı Sokaktaki Adam romanı kime aittir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Kamarot Yakup, Kürkçü Leon gibi karakterlerin yer aldığı Sokaktaki Adam romanı kime aittir?



A- Atilla İlhan

















