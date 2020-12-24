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24.12.2020 - 13:29 | | İHA

- Parkta yürüyen genç kızı bıçakladı! Bahanesi 'pes artık' dedirtti

Bolu’da, parkta yürüyen M.C. (24) isimli genç kızı 3 yerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Z.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Z.K., ifadesinde, “Sarhoştum. Hatırlamıyorum” şeklinde cevap verdi.

- Parkta yürüyen genç kızı bıçakladı! Bahanesi 'pes artık' dedirtti

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Karaçayır mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Parkı’nda yürüyen M.C. isimli genç kız, arkasından gelen bir kişi tarafından bacakları ve ellerinin 3 farklı yerinden bıçaklandı. Kanlar içerisinde yerde kalan genç kız çevredekilerden yardım istedi. M.C.’nin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdiği. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kız, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan M.C., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yaralı halde hastaneye götürülen M.C.’nin ilk ifadesinde, “Parkta yürüyordum. Tanımadığım bir kişinin yanıma yaklaştıktan sonra bir anda bacağımda bir acı hissettim. Arkamı döndüğümde bıçağı 2 kez daha bana doğru salladı. Elimden ve diğer bacağımdan da yaralandım. Çığlık atmaya başlayınca parktakiler yanıma geldi. Beni bıçaklayan kişi de kaçtı” dediği öğrenildi.

EVİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri genç kızı bıçakladıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Park içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayda kullanılan bıçağı çimenlerin üzerinde buldu. Kameralar ve bıçak üzerinde yapılan incelemelerde M.C.’yi bıçaklayan kişinin Zeki K. olduğu belirlendi. Zeki K.’nın Semerkant mahallesinde ikamet ettiğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Zeki K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Zeki K.’nın ifadesinde, “M.C.’yi tanımıyorum. Sarhoştum ve kendimde de değildim. Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. O gün neler olduğunu da hatırlamıyorum” dedi.

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