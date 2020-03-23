+65 dayanışması

Beşiktaş, Kabataş’ta yaşayan Şevket Akyol ve Suna Turgut Akyol çifti de o gönüllülerden. Çift, apartmanlarının girişine “Apartmanımızdaki 60 yaş üstü veya kronik hastalığı bulunan komşularımızın market alışverişini yapabiliriz. Lütfen uyarıları ciddiye alın ve yardım istemekten çekinmeyin. Sağlıklı kalın” astı ve “Şu an için yapabileceğimiz bu” dedi.



Ümraniye Topağaç Mahallesi sakinleri de bir mahalledeki yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım edebilmek için Whatsapp grubu oluşturdu. Yaşlı ve hasta vatandaşların kendilerini riske atmamasını hedeflediklerini söyleyen mahalle sakini Aslan Karadaş, kurdukları örgütlenmeyle ilgili şunları anlattı: “Mahallede, gıda, hastane, maske ve benzeri tüm ihtiyaçları karşılamak için böyle bir grup kurduk. Elimizden geldiğince tüm mahalle sakinlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle gece geç saatlerinde olur da bir hastalık söz konusu olursa hemen hastaneye götürelim istiyoruz. Herkesin aracı yok. Bu kişilere de gıda yardımı yapıyoruz. Talep gelirse yaşlı vatandaşlarımızın da alışverişini yapacağız. Artık 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldiği için gidip, yapılacak bütün ihtiyaçlarını biz karşılamaya hazırız.”



Destek çağrısı



Twitter’dan da yüzlerce kişi hasta ve yaşlılar için destek çağrısında bulundu:



@1filinta1: “60 yaşın üzerinde, anneniz babanız sizden uzakta Mersin’de yaşıyorsa, annem babam için gösterdiğim ihtimamı gösterir, eczane, market ve acil durumlarda yardımcı olurum.”



@_onurorhan:”Kadıköy, Şevki Bey Sokak’ta oturuyorum. (bilmeyenler için: Saint Joseph ana kapısına yakın, Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nın aşağısı) Özellikle risk altındaki yaşlı nüfusumuzun market, eczane ve benzeri alışverişi için yardımcı olabilirim. Dm’den ulaşabilirsiniz.”



@FahriCihaan:”65 yaş üzeri tek başına yaşayan veyahut dışarı çıkamayacak durumda olan aileler için güvenli şekilde erzak temin edebilirim,ihtiyaçları olursa yardımcı olabilirim, şu anda Üsküdar bölgesindeyim. Tanıdığınız ihtiyacı olan kimseler için yazabilirsiniz.”