Evdekal Türkiye | Biz evde çalalım siz de evde dinleyin

Her gün binlerce insanın gelip geçtiği caddeler ve sokaklar boş kaldı. Milliyet olarak salgın nedeniyle kendilerini evde koruma altına alan vatandaşların, günlerini nasıl geçirdiklerini ve hikayelerini dinledik.



TRT Ankara Radyosu sanatçısı olan Umut Sülünoğlu ve müzik öğretmeni olan eşi Selda Gündoğan, kendilerinin ve karantinadaki diğer insanların evlerinde daha iyi zaman geçirmeleri için sosyal medya üzerinden konser veriyor. “Karantina günlerinde dostlarımızın ve kendi ruh sağlığımızın iyi kalabilmesi için sosyal medya üzerinden konserler vermeye karar verdik” diyen Sülünoğlu, “Evdeki zamanı daha geçirilebilir kılıyoruz. Hem kendimizi hem de izleyenleri motive ediyoruz” diyor.



Koronavirüs salgını sonrası evlerine kapanan vatandaşlara “Biz evde çalalım, siz de evde dinleyin” dediklerini belirten Sülünoğlu, “Salgından dolayı ister istemez kaygılanıyoruz. Küçük bir bebeğimiz var. Adı Çağan. Bu konularda biraz hassasımdır. Resmi kaynaklar duyduğumuz ve takip ettiğimiz kadarıyla da evde kalmamız gerekiyorsa da evde kalıyoruz. Beş yıldır TRT Ankara Radyosu’nda kadrolu sanatçı olarak çalıyorum. Ankara’da yaklaşık 12 yıldır profesyonel olarak müzik yapıyorum. Kurumun aldığı karar doğrultusunda yayınlarımız durduruldu. Toplu çalışmalar riskli olduğu için durduruldu. Eşim Milli Eğitim Bakanlığı’nda müzik öğretmeni. Aynı zamanda da müzisyen. Biz ‘Evde Kal’ın arkasındayız. Biz de kendi söylemimizi bulduk ‘Evde çalın’ dedik” diye konuştu.



“Biz insanlarla bir araya gelmeyi, icra etmeyi seven insanlarız. Karantina süreciyle birlikte mesafeler araya girdi” diyen Sülünoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



“Bu süreç bitene kadar evlerimizdeyiz. Bir şekilde dinamik kalmalıyız ve insanlarla iletişim halinde olmalıyız. İnsanların motivasyonunu ve birliğini artırabilmek adına bizlere görev düşüyor. Kendi sağlığımızı korumak aynı zamanda dostlarımız ve kendi ruh sağlığımızın iyi kalabilmesi için sosyal medya üzerinden konserler vermeye karar verdik. Biz de bununla evdeki zamanı daha geçirilebilir kılıyoruz. Hem kendimizi hem de izleyenleri motive ediyoruz. Bu amaçla yola çıktık. Oğlum Çağan’ın uyku saatlerine göre elimizden geldiğince her akşam bunu yapmaya devam edeceğiz.”