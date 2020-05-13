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13.05.2020 - 08:39 |

0-14 yaş çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta?

Bugün haftalar sonra bir ilk yaşanacak ve 0-14 yaş çocuklar sokağa çıkabilecek. Sokağa çıkmak için can atan çocuklar ve onların ebeveynleri '0-14 yaş çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak?' sorusuna cevap bulmaya çalışırken 15-20 yaş arası gençler de sıranın kendilerine gelmesini büyük bir heyecanla bekliyor.

0-14 yaş çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta?

Bugün 0-14 yaş çocuklar için deyim yerindeyse tarihi bir gün... Corona virüs nedeniyle haftalarındır sokak yüzü göremeyen çocuklar bugün ilk kez dışarı çıkabilecekler. Bugün özellikle '0-14 yaş çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak?' soruları soruluyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

20 yaş altı için esneme iki grup halinde uygulanacak.

0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek.

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirilecek.

HAFTAYA DA DEVAM EDECEK

Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklar 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecek.

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