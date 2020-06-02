0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar hangi saat aralığında sokağa çıkabilecek?
Uzun bir süredir evde hayatlarına devam eden binlerce çocuk için Mayıs ayının ilk haftasından itibaren alınan karar ile belirlenen gün ve saatlerde dışarı çıkılması planlanmış ve 20 yaş altı için alınan karar iki ayrı grup halinde farklı günler için düzenlenmişti. Alınan son karar ile 20 yaş altı sokağa çıkma sınırlaması 18 yaşa düşürülmüş ve artık tek grup halinde iki gün olacak şekilde dışarı çıkılmasına olanacak sağlanmıştı. Peki 0-18 yaş sokağa çıkma izni, ne zaman saat kaçta başlayacak?
0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman sorusu aile ve çocuklar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bulaştırıcı riski yüksek grup içerisinde yer alan ve corona virüsü hiç bir belirti göstermeden atlatabilen 0-18 yaş grubu için Mayıs ayının ilk haftasında yapılan düzenleme ile ilk olarak 20 yaş altı için belirlenen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yaş grubunda olan çocukların ve gençlerin belirli gün ve saatler içerisinde dışarı çıkmasına müsaade edilmişti. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından alınan karar ile 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 18 yaşa düşürülmüştü. 0-18 yaş arası gençler bundan böyle ayrı günlerde değil iki gün içerisinde belirli saat aralığında dışarı çıkma imkanı yakaladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen o müjde...
KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖYLE DUYURDU
"Şu üç kavram çok önemli: Maske, mesafe ve temizlik. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz.
0-18 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
0-18 yaş sokağa çıkma izni Çarşamba ve Cuma günleri iki gün süreyle 14:00-20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek