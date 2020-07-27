0Xc00007B Hatası Çözümü Nedir? Uygulama Düzgün Olarak Başlatılamadı Çözümü

0xc000007b hatası, bazı programları çalıştırmaya çalışırken kullanıcıların karşı karşıya kaldıkları en sinir bozucu ve gıcık Windows hatalarından biri. Bu hatayla genellikle FIFA, GTA, Battlefield, League of Legends ve Assassin’s Creed gibi birçok popüler oyunların kısayollarını çalıştırmaya çalışırken karşılaşıyoruz.

Bilgisayar oyuncularının en büyük baş belalarından biri olan bu hatadan kurtulmak istiyorsanız doğru yerdesiniz zira Webtekno olarak sizler için bu sinir bozucu hatanın en yaygın nedenlerinden, sebep olabilecek eylemlerinizden ve 0xc000007b hatası çözümünden bahsettik. İsterseniz lafı fazla dolandırmadan çözüme geçelim:

0xc000007b hatası nedir, neden yaşanır?



0xc000007b hatası, geçersiz görsel formatı anlamına gelir ve genellikle eksik veya bozulmuş sistem dosyalarından/uygulama dosyalarından kaynaklanır. Bu hatanın en genel sebebi ise NVIDIA veya diğer marka ekran kartlarının sürücüleridir.

Bununla beraber bu hatanın birçok başka sebebi de olabilir. Örnek verecek olursak; güncellemelerin zorla bölünmesi, bilgisayarın yanlış bir biçimde kapatılması veya dosyaların düzgün bir biçimde değil de direkt dosyalarının silinerek kaldırılmaya çalışılması olabilir. Ek olarak hata Microsoft Visual C++, Direct X ve .NET Framework uygulamalarındaki bir hatadan kaynaklanıyor olabilir.





0xc00007b hatası nasıl giderilir?



Windows 7, 8.1 ve Windows 10 kullanıcılarının karşılaştığı 0xc00007b hatası sorunu için bazı küçük çözümler mevcut. Öncelikli olarak, bilgisayarınızı baştan başlatmanız, en basit çözüm olarak belirtilebilir.

Bir diğer çözüm ise uygulamaları, Yönetici modu ile çalıştırmak. Sorunlu olarak çalışan uygulamaya sağ tıklayın, özellikler sekmesine girin. Uyuyumluluk seçeneği altında yer alan Yönetici olarak çalıştır kutucuğunu işaretleyin.



Sonrasında, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sorun olarak çalışan uygulamayı çalıştırmayı deneyin.

Uygulamayı tekrar yükleyin!

Tüm bu işlemlere rağmen, yazılımdaki sorun devam ederse, yazılımı sildikten sonra tekrar kurulum yapmayı deneyin.

Microsoft .NET framework sürümünü tekrar kurun

Microsoft .NET framework, Windows 8 ve Windows 10 işletim sistemlerinde önemli bir bileşen. Bunu, elle, yeniden kurma ve silme işlemi yapamazsınız. Bu işlemler, Windows 7 ve önceki sürümlerde geçerli. Windows 10 ve 8 kullanıcıları, güncelleme yoluna gidebilir.

Windows + R tuşuna basıp, açılan pencereye “control” yazın. Karşına çıkacak olan pencerede, Program ve Özellikler alanına girin. Microsoft .NET yazılı olan içeriklere tek tek girip, güncellemeyi deneyin.

Microsoft Visual C++ Redistributable paketlerini yeniden yükleyin

Microsoft Visual C++ Redistributable Package, çoklu uygulama kullanımı için oldukça önemli. Bu paketin sorunlu çalışması, 0xc000007b hatasına sebep olabilir.

Programlar ve Özellikler alanından, Microsoft Visual C++ 2*** Redistributable yazan programları silin, bilgisayarı yeniden başlatın ve Microsoft’un sitesinden yeniden indirip, kurulum gerçekleştirin. Kurulum sonrasında, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Windows güncellemesi yapın



Tüm bu işlemlerin ardından, Windows güncellemesini kontrol etmenizde fayda var.