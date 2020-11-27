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27.11.2020 - 14:52 | | İHA

1 haftadır aranan yaşlı kadının tarlada ölü bulundu!

Uşak’ta, geçtiğimiz Cuma günü kaybolan ve her yerde aranan 89 yaşındaki yaşlı kadının, köye yakın bir tarlada cesedi bulundu.

1 haftadır aranan yaşlı kadının tarlada ölü bulundu!

Edinilen bilgilere göre Fatma Uluğ (89) Uşak’ın Ulubey ilçesine bağlı Çardak köyünde ikamet ediyordu. Evde tek yaşayan Fatma Uluğ’dan köy sakinleri Cuma akşamından beri haber alamayınca Fatma Uluğ’nun oğlu Yaşar Uluğ’ya haber verdiler. Kendi çabalarıyla arayan Yaşar Uluğ, Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine köye bir hafta içerisinde Uşak İl Jandarma Komutanlığına bağlı 30 kişilik ekip, Isparta İl Jandarma Komutanlığından Arama Kurtarma Ekibi, Aydın Filo Komutanlığında bir helikopter AFAD ve Afyonkarahisar’dan AKUT ekipleri sevk edilmişti. Ayrıca köye, Kütahya İl Jandarma Komutanlığından 1 arama kurtarma köpeği ve Sakarya ilinden de AFAD'a bağlı 2 tane arama kurtarma köpeği katılırken ekipler havadan insansız hava aracıyla da arama çalışmaları yaptı.

YAŞLI KADIN TARLADA ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, köy merkezine bir kilometre uzaklıkta bulunan bir tarlada 89 yaşındaki Uluğ’nun cesedini buldu. Kafasından yaralı halde bulunan Uluğ’nun cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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