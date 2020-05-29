1 Haziran'da aÃ§Ä±lacak yerler nereler ve hangi yasaklar kalktÄ±? Yeni normalleÅŸme kararlar nelerdir, sokaÄŸa Ã§Ä±kma kalkÄ±yor mu?

Corona virÃ¼s nedeniyle pek Ã§ok alanda Ã§eÅŸitli tedbirler alÄ±ndÄ±.CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, dÃ¼n kabine toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda ise corona virÃ¼s kapsamÄ±nda alÄ±nan yeni kararlarÄ± paylaÅŸtÄ±. 1 Haziran'da aÃ§Ä±lacak yerler ve kalkan yasaklar belli oldu.Peki nyeni normalleÅŸme kararlarÄ± nedir? Haziran'da hangi yerler aÃ§Ä±lÄ±yor ve hangi yasaklar kalktÄ±?

YENÄ° KARARLAR NELERDÄ°R?

ÅžehirlerarasÄ± seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± 1 Hazirandan itibaren tamamen kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

KreÅŸler ve gÃ¼ndÃ¼z bakÄ±m evlerinin tamamÄ± 1 Haziran'da aÃ§Ä±lacak.

SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ± bir mÃ¼ddet daha sÃ¼rdÃ¼rmekte yarar gÃ¶rÃ¼yoruz.65 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼nÃ¼n sokaÄŸa Ã§Ä±kma sÄ±nÄ±rlamasÄ± ve pazar gÃ¼nleri 14.00-20.00 saatleri arasÄ±nda istisna kapsamÄ±nda olma uygulamasÄ± devam edecek.

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Ä°ÅŸletme sahibi 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z maske, mesafe ve temizlik ÅŸartÄ±na riayet ÅŸartÄ±yla iÅŸinin baÅŸÄ±nda olabilecek.

Ä°dari izinde bulunan veya esnek Ã§alÄ±ÅŸma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarÄ±yla normal mesaiye baÅŸlayacak.

Yol gÃ¼zergahlarÄ±ndaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye baÅŸlayacak.

Maske mesafe ve temizlik Ã§ok Ã¶nemli.

20 yaÅŸ altÄ±yla ilgili sokaÄŸa Ã§Ä±kma uygulamasÄ±nÄ± da 18 yaÅŸa indiriyoruz. 0-18 yaÅŸ grubunun tamamÄ±, Ã§arÅŸamba ve cuma gÃ¼nleri 14.00-20.00 saatleri arasÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma sÄ±nÄ±rlamasÄ±na tabi olmayacak.

Hayvan satÄ±ÅŸ yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geÃ§ebilecek.

1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, yÃ¼zme havuzu, kaplÄ±ca tÃ¼rÃ¼ iÅŸletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet vermeye baÅŸlayacak. EÄŸlence mekanlarÄ± ve nargile satÄ±ÅŸÄ± bu kapsamÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda.

Plajlar ve milli parklar 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geÃ§ecek.

Deniz turizmi, balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile ilgili sÄ±nÄ±rlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MÃ¼ze ve Ã¶ren yerleri, 1 Haziran'da onlar da aÃ§Ä±lÄ±yor

Bireysel sporlarla ilgili sÄ±nÄ±rlamalar kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ kurslarÄ±, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.