1 Haziran'da hangi yerler açılıyor? Kafeler, Restoranlar, parklar, sürücü kurslar, spor salonları ne zaman saat kaçta açık olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Corona virüsü nedeniyle spor salonları, kafeler ve internet kafalerin faaliyeti geçici olarak durduruldu. Cafe sahipleri yasakların ne zaman son bulacağını araştırıken Spor salonu, kafeler, internet cafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...



KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Haziran'dan itibaren restoran, cafe, pastane, spor salonu gibi yerler her gün saat 22.00'ye dek açık olacaklar. Plajlar, müzeler, ören yerleri, milli parklar ve bahçeler 1 Haziran'dan itibaren belirli kurallarla faaliyete geçecek

Restoran, cafe ve pastanelerin açılmasına rağmen, otellerin sadece otel müşterilerine hizmet veren eğlence merkezi bölümleri dışındaki eğlence mekanlarına izin çıkmadı. #coronavirus #COVID19