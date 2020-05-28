28.05.2020 - 20:07 |
1 Haziran'da hangi yerler açılıyor? Kafeler, Restoranlar, parklar, sürücü kurslar, spor salonları ne zaman saat kaçta açık olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Corona virüsü hayatı olumsuz etkilerken vaka sayısı da gün geçtikçe artıyor. İçişleri bakanlığı geçen hafta tedbirler kapsamında kafelerin ve spor salonlarının geçici süreyle kapatıldığını duyurmuştu. Şimdi binlerce iş yeri sahibi Kafeler, internet cafeler, spor salonları ne zaman açılacak? Tarih belli mi? sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.
Corona virüsü nedeniyle spor salonları, kafeler ve internet kafalerin faaliyeti geçici olarak durduruldu. Cafe sahipleri yasakların ne zaman son bulacağını araştırıken Spor salonu, kafeler, internet cafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı...
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
1 Haziran'dan itibaren restoran, cafe, pastane, spor salonu gibi yerler her gün saat 22.00'ye dek açık olacaklar. Plajlar, müzeler, ören yerleri, milli parklar ve bahçeler 1 Haziran'dan itibaren belirli kurallarla faaliyete geçecek
Restoran, cafe ve pastanelerin açılmasına rağmen, otellerin sadece otel müşterilerine hizmet veren eğlence merkezi bölümleri dışındaki eğlence mekanlarına izin çıkmadı. #coronavirus #COVID19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamen kaldırılmıştır”Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdüCorona virüs salgını sebebiyle dokuzuncu kez videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.