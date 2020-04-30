1 Mayıs bankalar açık mı, tatil mi? Yarın EFT ve havale yapılır mı?

Corona virüs nedeniyle çeşitli önlemler alınıyor. Bu hafta 1-2-3 Mayıs tarihinde sokağa çıkma yasağı 31 ilde uygulanacak. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle 1 Mayıs ise resmi tatil. Resmi tatil olmasıyla ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 Mayıs'ta bankaların tatil yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki 1 Mayıs bankalar açık mı, tatil mi?

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs, İşçi ve Emekçi Bayramı olarak geçiyor. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Türkiye'de resmi tatil olarak geçiyor. 1 Mayıs resmi tatil olduğu için bankalar hizmet vermeyecek.

HAVALE EFT İŞLEMLERİ YAPILACAK MI?

İnternet üzerinden yapılacak bankacılık işlemlerin durumunun ne olacağı merak ediliyor. İnternet bankacılığında ise hafta sonu olduğu gibi EFT işlemleri ilk mesai saatinde yapılacak.