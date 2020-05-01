1 MayÄ±s Ä°ÅŸÃ§i BayramÄ± gÃ¶rselleri 1 MayÄ±s resimli mesajlarÄ± ve sÃ¶zleri...

1 MayÄ±s Ä°ÅŸçi BayramÄ± görselleri! 1 MayÄ±s resimli mesajlarÄ± ve sözleri...
Her sene Ä°ÅŸÃ§i ve EmekÃ§i BayramÄ± 1 MayÄ±s tarihinde kutlanÄ±yor. BugÃ¼n dÃ¼nyada 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlanÄ±yor. Corona virÃ¼sÃ¼ tedbirleri nedeniyle sokaklarda bÃ¼yÃ¼k kutlamalar yapÄ±lamÄ±yor. Sosyal medyada 1 MayÄ±s'Ä± kutlamak isteyenler gÃ¶rseller ve resimli mesajlarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Ä°ÅŸte 1 MayÄ±s gÃ¶rselleri ve resimli mesajlarÄ±...
1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye'de ilk kez 1923 senesinde kutlandÄ±. Ä°ÅŸÃ§i ve EmekÃ§i BayramÄ± gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye'de resmi tatil gÃ¼nleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. 1 MayÄ±s'Ä±n gelmesiyle beraber Ä°ÅŸÃ§i ve EmekÃ§i BayramÄ± ile ilgili gÃ¶rseller ve mesajlar aranan konular arasÄ±nda yer aldÄ±. Ä°ÅŸte 1 MayÄ±s gÃ¶rselleri ve resimli mesajlarÄ±...
Â
Emek olmadan hiÃ§bir ÅŸey yetiÅŸmez. Sofokles - 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlu olsun!
DayanÄ±ÅŸmanÄ±n, iyiliÄŸin, birliÄŸin ve gÃ¼zelliÄŸin birleÅŸtiÄŸi 1 MayÄ±sâ€™ta tÃ¼m iÅŸÃ§i kardeÅŸlerimizi kutluyoruz.
Â
EmeÄŸin Ã¶nemini ve deÄŸerini bilen emeÄŸe saygÄ±sÄ± olan herkesin 1 MayÄ±s Ä°ÅŸÃ§i ve EmekÃ§i BayramÄ± kutlu olsun.
DÃ¼nyadaki tÃ¼m emekÃ§ilerin 1 MayÄ±s Ä°ÅŸÃ§i BayramÄ± kutlu olsun. AlÄ±n teri akÄ±tan herkesin emeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almasÄ± dileÄŸiyleâ€¦
Â
Emek hayattÄ±r gÃ¼n gelir hatÄ±ra olur.....
Bir Ã¼rÃ¼nÃ¼n mimari onu tasarlayan deÄŸildir, bir Ã¼rÃ¼nÃ¼n gerÃ§ek mimari onu ortaya Ã§Ä±karan iÅŸÃ§ilerdir. 1 MayÄ±s Emek ve DayanÄ±ÅŸma GÃ¼nÃ¼ kutlu olsun!
Â
EmeÄŸin, emektarÄ±n, alÄ±n terinin, dayanÄ±ÅŸma ve yardÄ±mlaÅŸmanÄ±n gÃ¼nÃ¼ olan 1MayÄ±s kutlu olsun.