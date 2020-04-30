1 Mayıs marketler - bakkallar açık mı? 1 Mayıs 2020 Sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık?

Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle son zamanlarda hafta sonu günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Özel günlerin denk geldiği haftalarda ise sokağa çıkma yasağı uzatılabiliyor. Bu hafta 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesiyle, toplam üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 1 Mayıs 2020 Cuma, 2 Mayıs 2020 Cumartesi, 3 Mayıs 2020 Pazar günleri sokağa çıkma yasağı 31 ilde geçerli olacak.

Sokağa çıkma yasağının 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsıyor.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van

1 MAYIS'TA MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK OLACAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.