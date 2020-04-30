1 Mayıs sözleri - mesajları | 1 Mayıs İşçi Bayramı görselleri

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI SÖZLERİ - MESAJLARI

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenli bir gelecek için mücadele günüdür.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün tüm yurtta coşkuyla kutlanmasını diliyorum.

En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır. 1 Mayıs’ta bu helal kazanç üzerine kurulmuş en önemli gündür. Bu özel gününüzü kutluyorum.

Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü olan 1 Mayıs’ımız kutlu olsun.

Bir ürünün mimari onu tasarlayan değildir, bir ürünün gerçek mimari onu ortaya çıkaran işçilerdir.

Kim olursa olsun, patron olsun, işçi olsun yeter ki çalışanın hakkını korumasını bilen olsun. Bayramınız kutlu olsun.

Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs’ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

1 Mayısta doğacak olan parlak ilkbahar güneşi evine ekmek götürmek için alın terleriyle çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimizin üzerine doğsun. 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun.

Türkiye’deki ve dünyadaki tüm emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışma günü olan 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum.

Demokrasinin işçileri sevindirdiği gün olsun 1 Mayıs mücadeleye devam eden emekçilerin bayramı olsun 1 Mayıs.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız.