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27.04.2020 - 14:40 |

1 Mayıs tatil mi, kaç gün tatil olacak? 1 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Corona virüs nedeniyle çeşitli alanlarda tedbirler alınıyor. O tedbirlerden biri ise sokağa çıkma kısıtlaması oldu. 1 Mayıs yaklaşırken corona virüs tedbirlerinde değişiklik olup olmayacağı tatilin kaç gün olacağı merak edilmeye başlandı. Peki 1 Mayıs tatil mi? Kaç gün tatil olacak?

1 Mayıs tatil mi, kaç gün tatil olacak? 1 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

1 Mayıs tatil mi? sorusu gündemde araştırılıyor. 1 Mayıs her sene İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kutlanıyor. Bu sene 1 Mayıs'a az bir zaman kala tatil yapılıp yapılmayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki 1 Mayıs tatil mi? Kaç gün tatil olacak?

1 MAYIS TATİL Mİ?

1 Mayıs Türkiye'de resmi tatil ilan edilen günler arasında yer alıyor.

1-2-3- MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sokağa çıkma yasağının bu hafta da uygulanması bekleniyor. 1 Mayıs 2020 tarihinin cuma gününe denk gelmesinden dolayı 1 Mayıs tarihinde de sokağa çıkma yasağı olması bekleniyor.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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