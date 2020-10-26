MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 1 yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu!
ABONE OL
26.10.2020 - 12:08 | | DHA

1 yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1 yaşındaki D.D.Ç, yuttuğu madeni parayı acil serviste doktorların müdahalesi sırasında kusarak çıkardı. Doktor Nevzat Çimenoğlu, ailelerin bu tür durumlarda yapılacak ilk müdahaleyi iyi bilmeleri gerektiğini ifade ederek, "1 yaşına kadar olan bir bebekse ayaklarından tutup yukarı kaldırıyoruz. Ayrıca sırtına vurarak hava yoluyla atmaya çalışıyoruz" dedi.

1 yaşındaki bebek 25 kuruş yuttu!

Ereğli'de evde oynarken madeni para yutan 1 yaşındaki D.D.Ç., ailesi tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu D.D.Ç.'nin çekilen röntgeninde 25 kuruşluk madeni para sindirim sistemi girişinde tespit edildi. Yapılan muayenede madeni paranın bebeğin yemek borusuna zarar vermediği anlaşıldı. Doktorların müdahalesi sırasında D.D.Ç., kusması sonucu madeni para kendiliğinden çıktı. Sağlık durumu iyi olan D.D.Ç., taburcu edildi.

Doktor Nevzat Çimenoğlu, çocuklarda yabancı cisim yutma durumunu sıklıkla yaşadıklarını söyledi. Ailelerin böyle bir durumda karşılaşmaları halinde yapacakları ilk müdahaleyi anlatan Dr. Çimenoğlu, "Böyle durumlarda ne yapılması gerekiyor? Önce telaşlanmayacağız. Kesinlikle telaşlanılmaması gerekiyor. İkincisi hemen 112 Acil'in aranması gerekiyor. Ambulansı gelinceye kadar ilk yardım yapılması gerekiyor. Eğer bu hastamız 1-2 aylık bir bebekse, 1 yaşına kadar olan bir bebekse ayaklarından tutup yukarı kaldırıyoruz. Ayrıca sırtına vurarak hava yoluyla atmaya çalışıyoruz. Yetişkinlerde bizim yapmamız gereken valsalva manevrası dediğimiz, akciğer içerisindeki o havayı hızla dışarıya attırmamız lazım. O havada önündeki yabancı cismi dışarı atması lazım. Yetişkinlerde sırtına vurarak çıkartmak mümkün değildir. Bu manevrayla çıkarttırmaya çalışıyoruz" dedi.

OYUNCAK PARÇALARINA DİKKAT

Yabancı cismin yemek borusunu geçerek mideye gitmesi durumunda doğal yollarla çıkmasını beklediklerini ifade eden Dr. Çimenoğlu, şöyle dedi:

"Yabancı cisim mideye indiyse yani yemek borusundan doğru mideye gittiyse bizim için çok çok daha az tehlikeli. Büyük abdest, dışkıyla çıkma ihtimali büyük oranda oluyor. Ancak keskin bir cisim ise tabii ki tehlikeli ama esas sıkıntı nefes yoğunluğu gırtlağı tıkarsa ya da nefes borusuna giderse o zaman çok tehlikeli oluyor. Özellikle bebeklerdeki en sık karşılaştığımız şeyler bu küçük oyuncak parçaları. Okul çağındaki çocuklarda da en çok tükenmez kalemin üstündeki tıpa gibi cisimlerin yutulmasıyla da çokça karılaşıyoruz."

Son dakika! İstanbul'da İETT otobüsünde mastürbasyon rezaletiİstanbul İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda kişinin tepkisini aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstiklal Marşı'nın 10 kıtası | İstiklal Marşı kabulü ne zaman?

İstiklal Marşı'nın 10 kıtası | İstiklal Marşı kabulü ne zaman?

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Sıfır otomobil alımında 'torpil' dönemi

Son dakika... Deprem mi oldu? AFAD 26 Ekim son depremler listesi...

Son dakika... Deprem mi oldu? AFAD 26 Ekim son depremler listesi...

Sıradaki Haber