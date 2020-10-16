MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 1 yaşındaki kızını ezdi, başka aracı suçladı
ABONE OL
16.10.2020 - 17:51 | | DHA

1 yaşındaki kızını ezdi, başka aracı suçladı

Konya’nın Ereğli ilçesinde Suriye uyruklu tarım işçisi Farhan El Garip (21) minibüs ile geri manevra yaparken 1 yaşındaki kızı Hediye El Garip’i ezerek ölümüne neden oldu. Baba Farhan El Garip jandarma ekiplerine kızına bir aracın çarpıp kaçtığını söyledi. Durumundan şüphelenilen baba, jandarma sorgusunda suçunu itiraf etti.

1 yaşındaki kızını ezdi, başka aracı suçladı

Kaza, Ereğli İlçesi Zengen Mahallesi Helikli mevkisinde meydana geldi. Tarım işçisi Farhan El Garip, 33 MK 045 plakalı Minibüs ile geri manevra yaparken 1 yaşındaki kızı Hediye El Garip’i ezdi. Ağır yaralanan küçük çocuk için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük Hediye’nin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine, baba Farhan El Garip kızına beyaz renkli bir aracın çarparak olay yerinden kaçtığını söyledi. Babanın beyanına göre Ereğli jandarma ekipleri çevrede yapılan inceleme sonucuna herhangi bir kaza olmadığını tespit etti. Jandarma ekipleri babayı tekrar sorgulamasıyla gerçeği öğrendi. Baba Farhan El Garip, kızı Hediye’yi geri manevra yaparken kendisinin ezdiğini itiraf etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

1 yaşındaki kızını ezdi, başka aracı suçladı

 

Avukatın sol gözünü kör eden saldırgan peruk takmış!Konya’nın Akşehir ilçesinde avukat Asilcan Tuzcu'ya (29) evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçakla saldırıp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olan saldırganın peruk taktığı ortaya çıktı. Halen hastanede tedavi altında tutulan genç avukat olay anını anlatıp, "Beni öldürmeye gelmişti" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emine Erdoğan, Zelenski'nin eşiyle Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti

Emine Erdoğan, Zelenski'nin eşiyle Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Facebook'ta ve eczanede Kovid-19 testi satan şüpheliler yakalandı!

Facebook'ta ve eczanede Kovid-19 testi satan şüpheliler yakalandı!

Sıradaki Haber