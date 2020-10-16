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16.10.2020 - 16:16 | | İHA

1 yıldır saklandığı ormanda yakalandı

Denizli’de örgüt kurarak araç alış satışlarında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 yıldır firari olarak aranan şüpheli, yakalanmamak için yaşadığı ormanda JASAT tarafından yakalandı.

1 yıldır saklandığı ormanda yakalandı

Örgüt kurarak araba alım satımlarında dolandırıcılık yapılıp haksız kazanç elde edilmesi olayıyla ile ilgili 1 yıldır firari olarak aranan çete lideri E.K’nın (35) Buldan ilçesinde ormanlık alanda yaşadığı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından belirlendi.

JASAT ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin E.K’nın yakalanmamak için yaşadığı ormanlık alanda gerçekleştirdiği operasyonda, jandarma timlerini gören şüpheli ağaçların arasına gizlenerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Bölgeyi abluka altına alan jandarma timleri, gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda firari örgüt liderini çalılıklar arasında saklanırken yakaladı.

Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak suçlarından aranan E.K’nın Buldan İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

1 yıldır saklandığı ormanda yakalandı

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