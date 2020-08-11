11.08.2020 - 09:17 |
10 Ağustos Masterchef'te kim kazandı? Dün akşam Masterchef'te finale kimler kaldı?
Masterchef'te dün final turu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar ana kadroya girmek için birbirleri ile yarıştılar. Geçtiğimiz hafta final turunda yarışacak 8 isim belli olmuştu. Dün akşam yayınlanan bölümde ise Masterchef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 9.isim belli oldu. İşte 10 Ağustos Masterchef'te kazanan isim...
Masterchef Türkiye'de final turunun diğer ekibi yarışmaya başladı. Final turunda 16 isimden 8 kişi ana kadroda yarışmaya hak kazanacak. Dün akşam yarışmacıların kıyasıya rekabeti sonrasında ana kadroda yer alacak 9. yarışmacı seçildi. Peki 10 Ağustos Masterchef'te kim kazandı?
DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?
Masterchef'te dün akşam kıyasıya rekabet yaşandı. Dün akşam final tununda Çerkez tavuğunu en iyi yapan 6 isim belirlendi.
O 6 isim şöyle oldu: Tanya, Barbaros, Çağla, Ebru, Arem ve Eray
Final turuna geçen kişi ise Barbaros oldu.
16 KİŞİLİK ANA KADROYU GİRMEYE HAK KAZANAN İSİMLER
Serhat Doğramacı
Duygu Acarsoy
Özgül Coşar
Emir Elidemir
Ayyüce Kamit
Sedat Tuncer
Esra Tokelli
Furkan Yalçın
Barbaros
O avukat tepki çeken görüntünün ardından konuştu: Ne maskesi kardeşim!Özel halk otobüsüne maskesiz binerek taşkınlık çıkaran avukat Eda Esin Özdemir, asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek, “Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu, neyin maskesi kardeşim” ifadelerini kullandı.