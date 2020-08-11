10 Ağustos Masterchef'te kim kazandı? Dün akşam Masterchef'te finale kimler kaldı?

Masterchef Türkiye'de final turunun diğer ekibi yarışmaya başladı. Final turunda 16 isimden 8 kişi ana kadroda yarışmaya hak kazanacak. Dün akşam yarışmacıların kıyasıya rekabeti sonrasında ana kadroda yer alacak 9. yarışmacı seçildi. Peki 10 Ağustos Masterchef'te kim kazandı?

DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

Masterchef'te dün akşam kıyasıya rekabet yaşandı. Dün akşam final tununda Çerkez tavuğunu en iyi yapan 6 isim belirlendi.

O 6 isim şöyle oldu: Tanya, Barbaros, Çağla, Ebru, Arem ve Eray

Final turuna geçen kişi ise Barbaros oldu.

16 KİŞİLİK ANA KADROYU GİRMEYE HAK KAZANAN İSİMLER

Serhat Doğramacı

Duygu Acarsoy

Özgül Coşar

Emir Elidemir

Ayyüce Kamit

Sedat Tuncer

Esra Tokelli

Furkan Yalçın

Barbaros