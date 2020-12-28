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28.12.2020 - 12:23 | | İHA

10 aydır nöbetteler! Kimse burada öteye gidemiyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı bir kırsal mahallenin sakinleri 10 aydır uyguladıkları tedbirler sayesinde, virüsün köylerine girmesini engelledi.

10 aydır nöbet tutuyorlar!
10 aydır nöbet tutuyorlar!
10 aydır nöbet tutuyorlar!
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 15 haneli, 80 nüfuslu Gergerli Kırsal Mahallesi'nin sakinleri, korona virüs tedbirleri kapsamında köyün girişine koydukları demir kapı ile kontrollü giriş çıkış sağlayarak virüsün köydekilere bulaşmasını engelledi. Demir kapıya "Köyümüze salgından dolayı ziyaretçi kabul etmiyoruz" yazısı asan mahalle sakinleri, köyün girişinde sırayla nöbet tutuyor. Mecburi olmadıkça köye giriş ve çıkışlara izin vermeyen köylüler, köye girmek zorunda olan kişilere ise HES kodunu soruyor. Risksiz olan kişilere izin verilirken, riskli grubunda olanlar geri çevriliyor.

10 AYDIR NÖBET TUTUYORLAR

Yaklaşık 10 aydır sırayla köyün girişinde nöbet tuttuklarını, giriş ve çıkışları kontrol ettiklerini söyleyen Barış Gönüllü, ”Bunun sonuçlarını da en iyi şekilde alıyoruz, her yerde korona virüsü çıkarken bizim köyde şimdiye kadar görülmedi. Köye araç girişlerini de HES kodu uygulamasıyla yapıyoruz. Gelen kişileri HES kodu sayesinde risk grubunda olup olmadıklarını anlıyoruz. Risksiz olanları işleri olduğu için bırakıyor ama risk grubunda olanları kesinlikle bırakmıyor, geri çeviriyoruz” dedi

Mahalle sakinlerinden Muharrem Gönüllü ise "Köyümüz 15 hane ve yaklaşık olarak 80 kişilik bir nüfusa sahip. Korona virüs Türkiye’de görülmesiyle beraber bizde köyümüzde giriş ve çıkışları kontrol altına aldık. Kimseyi köyümüze alıp, kimseyi de bırakmıyoruz. Sadece belirli saatlerde işi olanlar çıkış yapabiliyor, onlar da kontrollü olarak bırakılıp yine köye girişlerine izin veriliyor" diye konuştu.

AMACIMIZ YAŞLILAR VE KRONİK HASTALARIMIZI KORUMAK

Bu kadar sıkı kurallar uygulamalarının amacının yaşlı ve kronik hastaları korumak olduğuna dikkat çeken Gönüllü, ”Yaşlılarımızı çok seviyoruz, bu kadar çok tedbirler uygulamamamızın amacı yaşlılarımızı ve kronik hastalarımızı korumak. Bu virüs bilindiği gibi en çok yaşlı ve kronik hastalara zarar veriyor, çok şükür şuana kadar köyümüzde hiçbir vaka görülmedi, şuandan sonra da inşallah görülmez. Tehlike devam ettikçe bu tedbirlere devam edeceğiz, bir an önce umarım bu virüs biter ve bizde rahatça köyden çıkıp gezeriz” diye konuştu.

10 aydır nöbetteler! Kimse burada öteye gidemiyorŞanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı bir kırsal mahallenin sakinleri 10 aydır uyguladıkları tedbirler sayesinde, virüsün köylerine girmesini engelledi.
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