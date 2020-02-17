10 gün arayla dairelerini ikinci defa kanalizasyon suyu bastı!

DAİRELERİNİ YENİ TEMİZLEMİŞLERDİ

Olay, Turgut Reis Mahallesi'nde saat 00:30 sıralarında meydana geldi.

10 gün önce sokak üzerinde yan yana bulunan bodrum kattaki 3 daireyi lağım suyu bastı. Dairelerin yarısına kadar dolan lağım suları sebebiyle zor anlar yaşayan daire sahipleri, olay sonrasında lağım suyunu tahliye ederek binlerce lira harcayarak dairelerini temizledi. Ancak 10 gün sonra gece saatlerinde bodrum katta bulunan 3 daireyi tekrar lağım suyu bastı. Banyo gideri, tuvalet ve duvardan dairelere dolan kanalizasyon suyu tadilatı biten daireleri tekrar kullanılmaz hale getirdi. 10 gün arayla yaşadıkları ikinci lağım suyu baskınıyla neye uğradıklarını şaşıran daire sahipleri yaşadıkları çaresizliği anlattı.

" DUVARLARDAN SU SIZMAYA BAŞLADI"

Olayla ilgili yaşadıklarını anlatan dairelerini kanalizasyon suyu basan Esranur Sarıusta, "Bu evi dize kadar su bastı. Ekiplere haber verdik. Ancak bize söylenen şey bizden kaynaklı değil. Biz evimizi çamaşır suyu ve hortumla yıkadık. Bugün badanamızı yaptık, biz sanıyoruz ki hayatımıza devam edeceğiz. Yarım saat önce banyo gideri olsun, tuvalet olsun duvarımızdan dahi su sızmaya başladı. Yan tarafta da aynı durum söz konusudur. Orada da her yerden lağım suyu basıyor. Sürekli İSKİ'yi arıyoruz. Ekip çağırıyoruz, tutanak tutturuyoruz. Bizden kaynaklı değilken başka cevap alamadık. Yalıtım yaptırmamışsınız diyorlar" dedi.

"20 GÜN ÖNCEKİ ÇALIŞMADAN BERİ SU BASIYOR"

Mağdur olduklarını kaydeden Sarıusta, "Biz mağduruz. Bir önceki seferde biz bütün eşyalarımızı attık. Badanamızı yaptık. Kornişlerimize kadar atmak zorunda kaldık. Aynı şekilde yan evde de böyle bir durumumuz var. Elimizden hiçbir şey gelmiyor ve devlet hiçbir şekilde bize yardım etmiyor. İSKİ, devlet yani artık birileri bize yardım etmek zorunda biz bu eziyeti çekmek zorunda değiliz. bu lağım suyunun basması benden kaynaklı olamaz. Çünkü bu lağımı kontrol etmekle yetkisi olan kişi ben değilim. Ben evimi su bassın istemem. Aynı şekilde evini su basan diğerleri de istemez. Biz bu eziyeti çekiyoruz ve birileri bize yardım eli uzatmak zorunda. Bugün bir damla yağış yok neden bizim evimize su basıyor. 20 gün önce burada bir çalışma yapıldı ondan beri evimizi su basıyor. 20 yıldır bu dairede oturuyoruz. 15 gün öncesine kadar kesinlikle böyle bir şey yoktu" şeklinde konuştu.

"YAĞMURDAN DEDİLER BUGÜN YAĞMUR YOK"

Kardelen Şevval Sarıusta ise olayla ilgili olarak, "Temizledik, her şeyi attık, boyaları yaptık. Yine bastı. Yukarıda evleri su basmış çağırmışlar ekipleri oradan su bastıkça buraya su doluyor. Yukarıdan ekipleri buraya getirdik. Rögarlar ağzına kadar dolu İSKİ bize hiçbir şey söylemiyor. Çekbas taktıracaksınız dediler cuma günü taktırdık. O gün yağmurdan dolayı su bastı dediler. Bugün dışarıda bir damla su yok. Yine doldu. Evlerimizde 4-5 çocukla yaşayan insanların hepsi 4-5 yaşında. Biz bu pisliği çekmek zorunda değiliz" diye konuştu.