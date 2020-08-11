10 gün kesintisiz sürecek

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile gelecek 10 gün boyunca koronavirüs denetimlerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi. 81 il valiliğine gönderilen “Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri” konulu yeni genelgede son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda “hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının” öneminin dikkat çekildi.

Bugün denetim var

Tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından, “Sağlık için, hepimiz için” mottosu ile 11 Ağustos Salı günü genel denetimler gerçekleştirilecek. Bu denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanacak. Koranavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirler ile belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin ve hizmet sağlayıcıların gerekse vatandaşların bilinçlendirilmelerini ve tedbir/kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla denetimler kesintisiz ve süreklilik teşkil edecek şekilde gerçekleştirilecek. Bu amaçla önümüzdeki on gün boyunca konu/faaliyet alanı bazlı olacak şekilde sahada etkin denetim yapılacak.

Din görevlileri sahaya iniyor

İçişişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (düğün, nişan, kına, sünnet düğünü, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek. Vatandaşların toplu olarak bir arada bulunmasına sebep olduğu için 16 Mart 2020 itibarıyla faaliyetleri durdurulan taziye evlerine ilişkin hem vatandaşlarımızın uyarılması hem de alınan bu önleme riayet edilip edilmediğinin denetlenmesi amacıyla bu konuda en doğru bilgi sahibi olan din görevlilerinin kolluk güçleri ile irtibatlandırılması sağlanacak. Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden azami ölçüde istifade edilecek.