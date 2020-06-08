10 minibüs sürücüsü corona virüse yakalandı! Yolcular aranıyor

Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsü, corona virüs semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu. 10 sürücüye yapılan corona virüs testi, pozitif çıktı. Bunun üzerine sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alındı. 10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.