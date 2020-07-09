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09.07.2020 - 09:15 |

10 Temmuz Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim her hafta iki sefer yayımladığı aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilere pek çok avantaj sunuyor. 10 Temmuz 2020 Bim aktüel kataloğu zincir market mağazasının sayfasında yayımlandı. Bu hafta Bim'de mutfak gereçlerinden teknolojik araçlara kadar çeşitli fırsatlar yer alıyor. İşte 10 Temmuz Bim aktüel kataloğu...

10 Temmuz Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte denize girerken kullanılacak eşyalar Bim aktüel kataloğunda yerini aldı. Bu hafta aynı zamanda ev tekstilinden, araç gereçlerine kadar avantajlar yer alıyor. Bim'in çalışma saatleri ve aktüel kataloğu fırsatları araştırılıyor. Peki 10 Temmuz Bim aktüel kataloğunda neler var?

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bim 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

10 Temmuz Bim aktüel kataloğu indirimleri Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

10 Temmuz Bim aktüel kataloğu indirimleri Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

10 Temmuz Bim aktüel kataloğu indirimleri Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

10 Temmuz Bim aktüel kataloğu indirimleri Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

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