10 Temmuz Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte denize girerken kullanılacak eşyalar Bim aktüel kataloğunda yerini aldı. Bu hafta aynı zamanda ev tekstilinden, araç gereçlerine kadar avantajlar yer alıyor. Bim'in çalışma saatleri ve aktüel kataloğu fırsatları araştırılıyor. Peki 10 Temmuz Bim aktüel kataloğunda neler var?

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bim 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.







