10 Türk yüzücü en iyi listesinde

Dünya Uluslararası Açık Su Yüzme Organizasyonu (WOWSA) 2020 yılının en iyi performansları yarışmasındaki adayları açıkladı. Adaylar arasında 10 Türk yüzücü de yer alıyor. Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası Maratonu’nu yüzdüğü için Orijinal 3’lü Taç’ı kazanan Kamil Resa Alsaran ile Türkiye ile KKTC arasını yüzen 9 kişilik Barış Yüzücüleri takımı, 12 adaylık listede en iyi olmak için Türklerden destek bekliyor.



Barış Yüzücüleri’ni tanıttı



WOWSA, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Mersin arasındaki 90 kilometreyi yüzen Barış Yüzücüleri’ni isimleriyle tanıttı. Kuruluş, Erman Akkaya, Temel Yakşi, Nükhet Atılgan, Mehmet Hilmi Soylu, Pelin Çelik, Zafer Özdem, Deniz Kayadelen, Burçak Tümay Pekel, Murat Meto’dan oluşan Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı’nı aday listesine aldı.



Başkan aday gösterdi



Orijinal Triple Crown yani 3’lü Taç unvanını kazanan en yaşlı yüzücü Kamil Resa Alsaran (61) da dünyanın en iyi performans yüzücüleri listesine girdi. Alsaran, “Antrenmanlarımı Marmara Denizi’nde yapıyorum” dedi. Dünyanın en zor rotalarını oluşturan Ocean’s Seven’ı tamamlamak için Japonya Tsugaru Boğazı, Yeni Zelanda Cook Boğazı ve Hawai Molakai boğazını kulaçlaması gereken Alsaran, Temmuz 2019’da başardığı Kuzey Kanalı geçişiyle Guinness rekorlar kitabına giren ilk Türk yüzücüydü. Alsaran, “Beni WOWSA (Dünya Uluslararası Açık Su Yüzme Organizasyonu) Başkanı Steven Munatones’ın listeye aday göstermesi ayrı bir gurur kaynağı” dedi.







