10 ülkeden gelenler kapıdan alınmadı

Bakanlık ayrıca Türkiye ve Gürcistan’ın bugünden itibaren Sarp Sınır Kapısı’nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacağını bildirdi. Azerbaycan'la da kara ve hava yolu ulaşımı salgın nedeniyle geçici süreyle durduruldu. Uçuş yasağı kararı alınan ülkelerdeki Türk öğrenci ve turistlerin, 17 Mart saat 24.00’e kadar Türkiye’ye dönüş yapabilecekleri bildirildi.