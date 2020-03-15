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15.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

10 ülkeden gelenler kapıdan alınmadı

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 İl ve Hudut İdare Mülki Amirliklerine gönderilen genelgeyle dün 08.00’den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu.

10 ülkeden gelenler kapıdan alınmadı

Bakanlık ayrıca Türkiye ve Gürcistan’ın bugünden itibaren Sarp Sınır Kapısı’nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacağını bildirdi. Azerbaycan'la da kara ve hava yolu ulaşımı salgın nedeniyle geçici süreyle durduruldu. Uçuş yasağı kararı alınan ülkelerdeki Türk öğrenci ve turistlerin, 17 Mart saat 24.00’e kadar Türkiye’ye dönüş yapabilecekleri bildirildi. 

Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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