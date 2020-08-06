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06.08.2020 - 20:27 | | DHA

10 yaşındaki Hüseyin 5 gündür kayıptı... Sevindiren haber geldi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 5 gün önce evden ayrılan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Hüseyin Alpak, Gaziantepte bulundu. Küçük çocuğun çalışmak amacıyla başka şehre gitmek için evden ayrıldığı öğrenildi.

Olay, geçen Pazar günü Şanlıurfa'nın Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Hüseyin Alpak ailesiyle oturduğu evinden çıktı. Hüseyin'den haber alamayan ailesi, yakınlarıyla mahallede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirligi ekipleri, Adanadan getirdiği dedektif köpeklerle Hüseyin Alpakın gidebileceği yerlerde iz sürdü ancak ulaşamadı. 3 gün önce polis tarafından Gaziantep otogarında bulunan küçük çocuk, İl Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocuğu bulan ekipler Şanlıurfa'daki aileyi arayarak müjdeli haberi verdi. Baba Salih Alpak ve yakınları, Gaziantepe gelerek çocuklarını aldı.

Oğlunun kendisine yardım etmek için çalışmaya gittiğini öğrendiklerini ifade eden Baba Salih Alpak, "Oğlum Eskişehire çalışmak için gitmek istemiş. Bana yardım etmek için gitmek istemiş. 5 gün boyunca gece gündüz her yeri aradık. Yemek yemedik, uyku uyumadık. İlk gördüğünde oğlum baba beni bırakma dedi Allah devletimizden razı olsun emniyetimize teşekkür ederiz" dedi.

Küçük Hüseyin ise çalışmak ve babasına yardım için gitmek istediğini ifade etti.

Rizede' düğünlere saat kısıtlaması da geliyorRize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve beraberindekiler bugün il merkezinde denetimleri yerinde inceledi. Rize’de insan yoğunluğunun en yüksek olduğu caddelerinden olan Osman Karavin Caddesi’nde gerçekleşen denetimlerin ardından açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize özelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında yeni önlemlerin alındığını dile getirerek düğün saatlerinin 2 saate düşürülmesi noktasında çalışmaların başlatıldığının altını çizdi.
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