10 yaÅŸÄ±ndaki Melek'in korona kabusu! Minik kalbi 5 dakika durdu

Bundan yaklaÅŸÄ±k bir ay Ã¶nce Kovid-19 teÅŸhisi alan ve 5 gÃ¼n boyuncaÂ yÃ¼ksek ateÅŸle mÃ¼cadele eden Tatmaz, gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ hastanelerde boÄŸaz enfeksiyonuÂ tanÄ±sÄ±yla tedavi edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Ancak ÅŸikayetleri geÃ§meyen kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n, ailesi tarafÄ±ndan getirildiÄŸiÂ Åžehit Prof. Dr. Ä°lhan Varank Sancaktepe EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde yapÄ±lanÂ tetkiklerinde Kovid-19 sonrasÄ± geliÅŸen kalp ve akciÄŸer yetmezliÄŸi ile mÃ¼cadeleÂ ettiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.

HÄ±zla tedavi altÄ±na alÄ±nan Tatmaz'Ä±n minik kalbi, bu sÃ¼reÃ§te yaklaÅŸÄ±k 5 dakika durmasÄ±na raÄŸmen saÄŸlÄ±k personelinin mÃ¼dahalesiyle yenidenÂ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Bunun ardÄ±ndan kalp ve akciÄŸer destek cihazÄ± olarak bilinen ECMO'yaÂ baÄŸlanan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zda, ekibin Ã¼stÃ¼n gayretleri ve uygulanan gÃ¼ncel tedavilerleÂ hÄ±zla iyileÅŸme saÄŸlandÄ±.

Uygulanan tedaviyle kalp atÄ±ÅŸlarÄ±nda Ã§ok belirgin dÃ¼zelme gÃ¶zlenen veÂ ECMO'dan Ã§Ä±karÄ±lan Tatmaz, bir sÃ¼re sonra da solunum cihazÄ±ndan ayrÄ±larak kendiÂ kendine nefes alÄ±r duruma getirildi.

Hastane personelinin aklÄ±na kazÄ±nan hastalardan biri olmayÄ± baÅŸaranÂÃ§ocuk, ÅŸimdi hastaneden taburcu olacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ bekliyor.

KÃœÃ‡ÃœK MELEK'TEN YAÅžITLARINA MESAJ VAR

Ã–nce kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bedeniyle Ã§aÄŸÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ± Kovid-19 ile ardÄ±ndan da bununÂ kalp ve akciÄŸerinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± hasarlarla mÃ¼cadele eden, tÃ¼m umutlarÄ±n kesildiÄŸiÂ sÄ±rada tekrar hayata tutunan Melek, yeni yaÅŸÄ±na da hastane odasÄ±nda "hoÅŸ geldin"Â dedi.

Kendisini gÃ¼nlerdir hayatta tutma mÃ¼cadelesi veren doktor veÂ hemÅŸirelerin de katÄ±lÄ±mÄ±yla doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pastasÄ±nÄ± kesen Melek, hasta yataÄŸÄ±ndanÂ kalkacaÄŸÄ± gÃ¼nlerin hayaliyle etrafÄ±na neÅŸe daÄŸÄ±tÄ±yor.

Ä°kinci hayatÄ±na adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±ndan habersiz doÄŸum gÃ¼nÃ¼ iÃ§in gelenÂ hediyeleri meraklÄ± gÃ¶zlerle inceleyen Melek, aynÄ± zamanda yaÅŸÄ±tlarÄ±na Kovid-19'aÂ karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyor.

Onu yeniden hayata dÃ¶ndÃ¼ren doktorlarÄ±na kendi elleriyle pastaÂ yedirmeyi de ihmal etmeyen Melek, ÅŸimdi hastaneden Ã§Ä±kÄ±p evine gideceÄŸi zamanÄ±Â bekliyor.

KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z, hayatta kalma mÃ¼cadelesi verdiÄŸi gÃ¼nlerde uyguladÄ±klarÄ±Â tedaviyle yaÅŸama baÄŸlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan saÄŸlÄ±k personeline olan sevgisini "BenÂ ÅžÃ¼kran hemÅŸireyi, Fatih hocayÄ±, Cansu ablayÄ± Ã§ok seviyorum." ifadeleriyleÂ anlatÄ±rken, yaÅŸÄ±tlarÄ±na da "Sosyal mesafeyi koruyalÄ±m, maske takalÄ±m, ellerimiziÂ bolca sabunla yÄ±kayalÄ±m en az 20 saniye boyunca. Hayat eve sÄ±ÄŸar." mesajÄ±nÄ±Â vererek, farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak istiyor.

"Ä°NÅžALLAH DAHA NÄ°CE Ã‡OCUÄžUN HAYATINA DOKUNMAK NASÄ°P OLUR"

Åžehit Prof. Dr. Ä°lhan Varank Sancaktepe EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma HastanesiÂ BaÅŸhekimi DoÃ§. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, pandemininÂ baÅŸÄ±ndan beri Ã§ok yoÄŸun ve yÃ¼ksek rakamlÄ± hasta yÃ¶nettiklerini belirterek, buÂ sÃ¼reÃ§te Ã¶zellikli iÅŸler de yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.

DoÃ§. Dr. Yiyit, bunlar iÃ§inde de Ã§ocuk hastalarÄ±n Ã¶nemli bir yerÂ tuttuÄŸunu vurgulayarak, yaklaÅŸÄ±k 2 ay Ã¶nce Ã‡ekmekÃ¶y binalarÄ±nda yoÄŸun bakÄ±mÄ±Â hizmete aldÄ±klarÄ±nÄ± ve bu kÄ±sa sÃ¼rede 100'Ã¼n Ã¼zerinde bebeÄŸin, Ã§ocuÄŸun hayataÂ tutunmasÄ±na aracÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Yiyit, Melek'in kovid sonrasÄ± kalbi ve akciÄŸerleri ileri derecedeÂ etkilenmiÅŸ bir hasta olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu hastayÄ± biz yoÄŸun bakÄ±mda solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± yÃ¶nettik ama birÂ noktadan sonra yetersiz kaldÄ±k ve ECMO dediÄŸimiz kalbin ve akciÄŸerin yerine geÃ§enÂ bir cihaza baÄŸladÄ±k. YetiÅŸkinde bu konuda tecrÃ¼be var ama Ã§ocukta Ã§ok tecrÃ¼beÂ yok. Hatta kovid sonrasÄ± tabloda da kullanÄ±lmasÄ± ve Ã¶zellikle Ã§ocuklardaÂ kullanÄ±lmasÄ± Ã§ok bilinen ve yaygÄ±n bir ÅŸey deÄŸil. Allah'a Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r biz buÂ hastamÄ±zÄ± ÅŸu an odasÄ±na aldÄ±k ve tekrar ailesiyle bir araya gelebilir konumaÂ getirdik. Bu kÄ±zÄ±mÄ±z gibi birÃ§ok Ã§ocuÄŸumuzun hayata tutunmasÄ±na yoÄŸun bakÄ±mÄ±mÄ±zÂ ciddi katkÄ±lar ve kazanÄ±mlar sundu. YetiÅŸkin hastalarda da Ã§ok iyi iÅŸlerÂ yapÄ±yoruz ama Ã§ocuk hastada yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz katkÄ± bize her hastadan bir kat dahaÂ fazla mutlu ediyor. Ä°nÅŸallah Melek kardeÅŸimiz gibi daha nice Ã§ocuklarÄ±n hayatÄ±naÂ dokunmak nasip olur."

"BÄ°R SABAH KALBÄ°NDE 5 DAKÄ°KA SÃœREN GEÃ‡Ä°CÄ° BÄ°R DURMA SÃ–Z KONUSU OLDU"

Melek'in tedavisini sÃ¼rdÃ¼ren ekipte yer alan Åžehit Prof. Dr. Ä°lhanÂ Varank Sancaktepe EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Ã‡ocuk YoÄŸun BakÄ±m UzmanÄ± Dr.Â Fatih Varol da ÅŸu bilgileri verdi:

"Melek hastaneye geldiÄŸinde geÃ§irilmiÅŸ bir Kovid-19 sonrasÄ± vÃ¼cudundaÂ Ã§oklu organ etkilenmesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yaydÄ±. Bu etkilenimden de en fazla nasibiniÂ alan kalp ve dolaÅŸÄ±m sistemiydi. Kalp atÄ±ÅŸlarÄ± oldukÃ§a zayÄ±ftÄ± ve bu yÃ¼zden birÂ sabah 5 dakika sÃ¼ren kalbinde geÃ§ici bir durma sÃ¶z konusu oldu. CanlandÄ±rmaÂ iÅŸlemi uygulandÄ±. Bu iÅŸlem sonrasÄ±nda ECMO dediÄŸimiz yapay dolaÅŸÄ±m cihazÄ±naÂ alÄ±ndÄ±. Bu sistem artÄ±k Ã¼lkemizde pek Ã§ok merkezde uygulanabilen Ã§ok ileri birÂ teknoloji. Bizim Ã¼nitemiz de yaklaÅŸÄ±k 75 gÃ¼n aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ bir Ã¼nite olmasÄ±na raÄŸmenÂ tam donanÄ±mlÄ± bir Ã¼nite olduÄŸu iÃ§in donanÄ±ma eriÅŸimimiz oldu. ECMO bize zamanÂ kazandÄ±rmak iÃ§in yapÄ±lan bir tedaviydi. GÃ¼ncel tedavilerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda kalpÂ atÄ±ÅŸlarÄ±nda Ã§ok belirgin dÃ¼zelme gÃ¶zlenmesi Ã¼zerine cihazdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. DahaÂ sonra solunum cihazÄ±ndan da Ã§Ä±karÄ±ldÄ± ve ÅŸu anda sonuÃ§ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi. Åžu andaÂ organlardaki etkilenmelerle ilgili bÃ¼tÃ¼n belirtilerde gerileme var. Åžu anda enÂ Ã¶nemlisi nÃ¶rolojik olarak da kalÄ±cÄ± bir sorunumuz olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok mutluyuz."

Varol, Kovid-19'un Ã§ocuklarda da Ã§ok ciddi sorunlara nedenÂ olabileceÄŸini dile getirerek, erken teÅŸhisin Ã¶nemini vurguladÄ±.

"20 GÃœN NE YAÅžADIÄžIMI BÄ°R BEN, BÄ°R ALLAH BÄ°LÄ°YOR"

Melek'in annesi Meryem Tatmaz da Ã§ok kritik bir dÃ¶nem geÃ§irdikleriniÂ ifade ederek, "Her an elim kalbimdeydi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ doktorlar da 'umut vermekÂ istemiyoruz' dedi ama ellerinden geleni yaptÄ±lar. Tekrar Ã§ocuÄŸumu bana nasipÂ ettiler." diyerek, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Benim Ã§ocuÄŸum tek Ã§ocuk, bu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± geÃ§irdiÄŸi zaman 5 gÃ¼nÂ ateÅŸliydi. Biz baÅŸka doktorlara gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde sadece boÄŸaz enfeksiyonu dendi.Â Ä°lhan Varank'ta teÅŸhis konuldu. Burada doktorlarÄ±mÄ±z, hemÅŸirelerimiz Ã§okÂ ilgilendiler. Benim Ã§ocuÄŸumu tekrar bana baÄŸÄ±ÅŸladÄ±lar, bir mucize yani. Anneler,Â babalar Ã§ok dikkatli olsunlar. 'Bana bulaÅŸmaz, bende olmaz, Ã§ocuÄŸa geÃ§mez'Â diyenler lÃ¼tfen akÄ±llarÄ±nca konuÅŸmasÄ±nlar. Ben yaÅŸadÄ±m, baÅŸka anne babaÂ yaÅŸamasÄ±n. Åžuradan herkese sesleniyorum hiÃ§bir zaman kimseyle temas etmeyin,Â bayram oluyor tamam istiyorlar gidip gÃ¶rmeyi ama saÄŸlÄ±k Ã§ok Ã¶nemli. Ben ÅŸu anÂ mesela 'Ã‡ocuÄŸun mu ailen mi?' deseler, ben Ã§ocuÄŸum derim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 20 gÃ¼n neÂ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± bir ben, bir Allah biliyor."

Â

Â