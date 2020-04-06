06.04.2020 - 17:23 | | DHA
100 bin kaçak maske ele geçirildi!
İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 100 bin adet kaçak maske ele geçirdi. İşyeri sahibi hakkında, "Sağlık için tehlikeli madde üretimi yapmak" suçundan işlem yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sahte maske üreten bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 100 bin adet maske ele geçirdi. İş yeri zabıta tarafından mühürlenirken, iş yeri sahibi hakkında da, "Sağlık için tehlikeli madde üretimi yapmak" suçundan işlem yapıldı.
İngiliz Kraliyet Postası çalışanının yaptığı harekete tepki yağdıCorona virüs (Covid-19) salgınının şiddetini gösterdiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiliz Kraliyet Postası'nda çalışan bir kişi burnunu eliyle silip bir evin kapısına sürdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından ortaya çıktı.