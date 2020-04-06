100 bin kaçak maske ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sahte maske üreten bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 100 bin adet maske ele geçirdi. İş yeri zabıta tarafından mühürlenirken, iş yeri sahibi hakkında da, "Sağlık için tehlikeli madde üretimi yapmak" suçundan işlem yapıldı.