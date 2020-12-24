1000 TL esnaf destek başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? Esnaf desteği ve kira yardımı kimlere verilecek?

1000 TL esnaf destek başvurusu ve kira yardımı detayları merak edilen konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde esnaf desteğini duyurmuştu. Bugün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa destek başvuru tarihi ve başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili detayı açıkladı. Peki esnaf destek başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İş yeri kira yardımı detayları...

100 TL ESNAF DESTEK BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "(Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

ESNAF DESTEK PAKETİNİ KİMLER ALACAK?

Ticari kazançları basit usulde vergilendirilenler ile vergiden muaf esnafın yanında esas faaliyetleri dolayısıyla hibe desteğinden yararlanabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları liste halinde Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Söz konusu listede 133 faaliyet tanımı belirlendi. Buna göre, kantinciler, kuaförler, berberler, güzellik salonları işletenler, kara yolu ile personel ve öğrenci taşımacılığı yapanlar, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye perakende ve toptan ticaret işletmeleri, taksi, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapanlar ile pazarcılar desteklerden faydalanacak.

Öte yandan, pastane, ciğerci, kokoreççi, kebapçı, dönerci, lahmacuncu, pideci, mantıcı, gözlemeci, pizzacı, börekçi ve simitçiler ile oturacak yeri olan "fast food" satış yerleri de listede yer aldı.

Bununla birlikte, çiçekçi, otel ve konaklama tesisleri, kamp alanları, bilardo ve oyun salonları, eğlence parkları, sinema, tiyatro dekor ve malzeme kiralama işletmeleri, ayakkabı tamircisi, fotoğrafçı, reklamcı, kreş, çocuk kulüpleri, sürücü kursları, eğitim kursları, spor tesisleri, diş laboratuvarları, havai fişekçiler gibi birçok esnaf faaliyet kolu destek alacaklar listesinde yer buldu.

Destek verilecek diğer esnaf faaliyet kollarına "https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri" linkinden ulaşılabiliyor.

İŞ YERİ KİRA DESTEĞİ

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Ödeme başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.