1000 TL Sosyal yardım ödemeleri sorgulama sayfası 2020 - Bakanlıktan açıklama: Sosyal yardım ödemeleri nereden ve nasıl yapılacak?



Sosyal yardım ödemelerine dair iki bakanlıktan ortak bir açıklama geldi. Ajanslara son dakika olarak gelen haberin detaylarını bir araya getirdik. Peki yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın merakla araştırdığı Sosyal yardım ödemeleri nereden ve nasıl yapılacak? İşte Sosyal yardım sorgulama ekranı...



BAKANLIKTAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI



Dünya Sağlık Örgütünce yüksek riskli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde salgının yayılmasının engellenmesi, vatandaşlarımız sağlık güvenliklerini ve kamu düzenini korumak için sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına birçok tedbire başvurulmuştur.



Salgının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile vatandaşlarımıza yönelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı adı altında bir tedbir paketi yürürlüğe konulmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 01.04.2020 tarihinden itibaren 81 il ve 923 ilçemizde uygulanmaya başlamıştır.



İlk etapta 2.111.000 haneye PTT aracılığıyla 1.000 TL ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir. Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerini riske atılmaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın (PTT) ortak değerlendirmeleri sonucunda; oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahsekonu ödemeler yapılmayacaktır.



Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemeleri 03.04.2020 Cuma saat 10:00’dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacaktır.





1.000 TL SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

"Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile beraber bir sosyal destek paketimiz var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum inşallah diğer fazları da gelecek. Bunun birinci fazında biz, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek sağladık. İlk ödemeleri de 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak. Koronavirüs etkilerini de düşündüğümüz için kesinlikle fiziki bir başvuru almadık. Bunları, bütün hanelerimizin T.C. numalarına PTT kanalıyla göndereceğiz. 2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaşımıza da bu desteği ulaştırmış olacağız inşallah."

Düzenli ve süreli yardımlar olmak üzere 43 programları olduğunu dile getiren Selçuk, ilk etapta düzenli yardım alanların bir kısmını kapsam altına aldıklarını, diğer fazlarda ihtiyaç sahibi bütün hanelere ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama, Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi; Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARDIM PARASINI KİMLER ALABİLECEK?

Bakan Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." ifadelerini kullandı..