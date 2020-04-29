1000 TL sosyal yardım parası nasıl ve kimler alabilir? Sosyal yarım parası nereye yatacak?

Bakan Selçuk, Bakanlık olarak önceliklerinin, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları desteklemek olduğunu vurgulayarak sosyal yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi. 3. fazda da 1. ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destekte bulunacaklarını aktaran Selçuk, "3. faz sosyal yardımdan daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız."

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ



SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında,

halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,

Silikozis Aylığı,

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Öksüz Yetim Yardımı,

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

Şartlı Eğitim Yardımı,

Şartlı Sağlık Yardımı,

Çoklu Doğum Yardımı,

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

SOSYAL YARIM PARASI NEREYE YATACAK?

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.