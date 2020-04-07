1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı! e-Devlet'ten yardım parası nasıl sorgulanır?

1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet'ten nasıl sorgulanır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sosyal yardım ödemeleri geçtiğimiz günlerde başladı. Sosyal yardım parası bekleyen vatandaşlar ise sorgulama sayfasını araştırıyorlar. Yardım parası sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. İşte 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı...

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖDEME TARİHLERİ

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

PTT şubelerinde sosyal mesafeye dikkat etmemesi nedeniyle PTT şubeleri kapatıldı. Ödemeler bundan dolayı evlere yapılacak.