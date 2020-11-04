MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 1000’in üzerinde hastaya plazma
ABONE OL
04.11.2020 - 07:00 |

1000’in üzerinde hastaya plazma

Elazığ’da koronavirüs ile mücadelede önemli rolü bulunan “immün plazma” bağışı için Türkiye’de ilk kez Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (KAYED) bünyesinde 7 kentte çağrı merkezi kuruldu.

1000’in üzerinde hastaya plazma

2 ayda 1500 çağrı geldi. Acil kan ve trombosit ihtiyaçları için 2012 yılında kurulan KAYED, koronavirüs salgınıyla beraber temmuz ayının sonunda hastalıkla mücadelede önemli bir rol oynayan “İmmün Plazma” tedavisi için çağrı merkezi kurdu. Koronavirüsü yenenler ile kan ihtiyacı bulunan hastaların buluşma noktası haline gelen çağrı merkezi, kısa sürede Ağrı, Bitlis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir ve Ankara’da da kuruldu. Bu çağrı merkezlerine son iki ayda yaklaşık 1500 başvuru geldi. Bu çağrılar sonucunda 1000’in üzerinde koronavirüsü yenen hastadan plazma bağışı alındı.

New Yorklular seçimi Times Meydanı'nda takip ediyorABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor. New Yorklular seçimi Times Meydanı'nda takip ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İzmir'de nefesler tutuldu! Acı haberi AFAD verdi

Son dakika... İzmir'de nefesler tutuldu! Acı haberi AFAD verdi

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

'Mavi ay değil dolunay kritik'

'Mavi ay değil dolunay kritik'

Gamze’nin ölümünde bilinmeyen 6 saat

Gamze’nin ölümünde bilinmeyen 6 saat

Sıradaki Haber