1000’in üzerinde hastaya plazma

2 ayda 1500 çağrı geldi. Acil kan ve trombosit ihtiyaçları için 2012 yılında kurulan KAYED, koronavirüs salgınıyla beraber temmuz ayının sonunda hastalıkla mücadelede önemli bir rol oynayan “İmmün Plazma” tedavisi için çağrı merkezi kurdu. Koronavirüsü yenenler ile kan ihtiyacı bulunan hastaların buluşma noktası haline gelen çağrı merkezi, kısa sürede Ağrı, Bitlis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, İzmir ve Ankara’da da kuruldu. Bu çağrı merkezlerine son iki ayda yaklaşık 1500 başvuru geldi. Bu çağrılar sonucunda 1000’in üzerinde koronavirüsü yenen hastadan plazma bağışı alındı.