MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 101 yaşında corona virüsü yendi! Alkışlarla taburcu edildi
ABONE OL
30.04.2020 - 22:15 | | DHA

101 yaşında corona virüsü yendi! Alkışlarla taburcu edildi

Kahramanmaraş'ta, corona virüs tedavisi gören 101 yaşındaki Ömer Dinler, 10 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek, alkışlarla taburcu edildi.

Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Ömer Dinler, 19 Nisan'da yüksek ateş ve nefes darlığı şikayeti ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne  kaldırıldı. Dinler'in yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Hastanede 10 gün tedavi gören Dinler, testlerinin negatif çıkması üzerine dün taburcu edildi. Sağlık personelinin alkışlarıyla hastaneden uğurlanan Ömer Dinler, "Allah sizden razı olsun, vazifeniz hayırlı olsun. Sizler Peygamber'e komşu olacaksınız" diye dua etti.

101 yaşında corona virüsü yendi Alkışlarla taburcu edildi

Dinler, 14 gün boyunca kendisini izole etmesi için hazırlanan eve getirildi. Dinler, izolasyon süresince kalacağı yerde de balonlarla, alkışlarla ve şarkılarla karşılandı. Ömer Dinler'i kapıda karşılayalar, gitar eşliğinde 'Bir Şarkısın Sen' şarkısını söyledi. Ömer Dinler de "Sizler Peygamber'e komşu olacaksınız, vazifeniz hayırlı olsun. Allah devletimizin yardımcısı olsun. Allah hükümetimize kuvvet versin" dedi.

Ömer Dinler, 14 günlük izolasyonun ardından Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalmaya devam edecek.

Gaziantep'te iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden olduGaziantep'te iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.Yangın, akşam saatlerinde 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iplik fabrikasının ham madde bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören fabrika çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaparak itfaiyeye haber verdi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangın nedeni ile fabrikada hasar meydana geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

101 yaşında corona virüsü yendi! Alkışlarla taburcu edildi

101 yaşında corona virüsü yendi! Alkışlarla taburcu edildi

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

30 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu - 654. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası

30 Nisan Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu - 654. hafta Süper Loto sonucu hızlı sorgulama sayfası

Sıradaki Haber