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10.11.2020 - 13:10 | | DHA

103 yaşında koronavirüsü yendi

Bartın Ulus ilçesinde koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki Cafer Bostancı, yakalandığı koronavirüsü yendi. Bostancı, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

103 yaşında koronavirüsü yendi

Bartın Ulus’a bağlı Mezgeller Mahallesi’nde emekli öğretmen oğlu Hüseyin Bostancı'nın (67) yanında kalan Cafer Bostancı 28 Ekim günü, halsizlik şikayetiyle hastaneye götürüldü. 3 çocuk ile 13 torun sahibi olan Bostancı'ya kroronavirüs teşhisi koyuldu. 1 gün hastanede tutulan daha sonra tedavisine evde devam edilen Cafer Bostancı, hastalığı yendi. 

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Bostancı, “Vücudumda kırgınlık oldu. Sonra hastaneye yatırdılar. Bir gün kaldım. Şu anda sağlık durumum çok iyi, gençliğimde bol bol bal ve meyve yedim. Hep yürüdüm” dedi. 

Hüseyin Bostancı da, “28 Ekim’de rahatsızlandım, benim testim pozitif çıktı. Sonra babamda da hastalık belirtisi olunca ona da test yapıldı ve hasta olduğu anlaşıldı. Babamı hastaneye aldılar. Bir günlük tedavinin  ardından taburcu oldu. Şu anda sağlık durumu çok iyi. Hastaneye yatırıldığında çok korktuk, ölecek sandık. Çünkü yaşı 103 ama şu anda çok çok iyi. Eski haline dönmeye başladı" diye konuştu. 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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