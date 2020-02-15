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15.02.2020 - 10:40 | | DHA

11 apartmandan 25 çift ayakkabıyı numaralarını kontrol edip, çaldı

Konya'da 11 adresten 25 çift ayakkabı çalan Muharrem Kağan Atalay (25) tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Atalay'ın çalacağı ayakkabıların numaralarını kontrol ettiği görüldü.

11 apartmandan 25 çift ayakkabıyı numaralarını kontrol edip, çaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 15 günde şehir merkezinde bulunan 11 apartmanda, kapı önlerindeki ayakkabıların çalınması üzerine araştırma başlattı. Apartmanlara ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 6 suçtan poliste kaydı olan ve Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'uyuşturucu' suçundan aranan Muharrem Kağan Atalay olduğunu tespit etti. Polis, Atalay'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Atalay, çaldığı ayakkabıları, Eski Garaj Bölgesi'nde kurulan ikinci el eşyaların satıldığı pazarda sattığını itiraf etti. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen hırsızlık olaylarında, Atalay'ın çalacağı ayakkabıların numaralarını kontrol ettiği görüldü. Adliyeye sevk edilen Muharrem Kağan Atalay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11 apartmandan 25 çift ayakkabıyı numaralarını kontrol edip, çaldı

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