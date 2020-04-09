MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 11. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
ABONE OL
09.04.2020 - 16:34 | | İHA

11. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatın 11. katından düşen 21 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

11. kattan düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2176. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, inşaatta çalışan Ramazan K. (21), dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ramazan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesini tamamlamasının ardından Ramazan K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Feribotta corona virüs paniği! Duyan denize atladıEndonezya'da sefer yapan feribotun çalışanlarında corona virüs tespit edilmesinin ardından durumun anons edilmesiyle yolcular denize atladı. O anlar amatör kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Biz Bize Yeteriz kampanyasında ne kadar toplandı? Milli Dayanışma kampanyası bağışı ne kadar oldu?

Biz Bize Yeteriz kampanyasında ne kadar toplandı? Milli Dayanışma kampanyası bağışı ne kadar oldu?

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Son dakika... Asit saldırısına uğrayan Berfin Özek şikayetinden vazgeçti

Son dakika... Asit saldırısına uğrayan Berfin Özek şikayetinden vazgeçti

Sıradaki Haber