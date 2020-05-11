11 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklanıyor: Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) kaça yükseldi bugün? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınlıyor

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(10 MAYIS PAZAR)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 36.187



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.542



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 47



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 3.211

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.370.598



TOPLAM VAKA SAYISI: 138.657



TOPLAM CAN KAYBI: 3.776



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 92.691









Content Video - Türkiye corona virüs tablosu





