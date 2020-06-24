Olay, 24 Nisan 2009 gÃ¼nÃ¼ merkeze baÄŸlÄ± Kars HasÃ§iftlik KÃ¶yÃ¼'nde meydana geldi. BaÅŸÄ±nÄ± taÅŸa vurmuÅŸ kanlar iÃ§inde yatan Hatice Ã–zkaÃ§ak(61) , yakÄ±nlarÄ±nca Ã¶lÃ¼ olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme yapan ekipler Ã¶lÃ¼mÃ¼ ÅŸÃ¼pheli bulurken, savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±ndaÂ bir gizli tanÄ±k ifadesi Ã¼zerine inÅŸaat iÅŸÃ§isi evli 4 Ã§ocuk babasÄ± Kenan Ã–zkaÃ§ak (40) , gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BugÃ¼n Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edilen Kenan Ã–zkaÃ§ak cinayet ÅŸÃ¼phelisi olarak tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.



Adliye Ã¶nÃ¼nde basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Kenan Ã–zkaÃ§ak'Ä±n avukatlarÄ±ndan Fettah Ã‡apkurt ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"11 yÄ±l Ã¶nce HasÃ§iftlik kÃ¶yÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilen kadÄ±n cinayeti ile ilgili bir soruÅŸturma var. Bu soruÅŸturma hala devam etmektedir. Gizli olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Daha Ã¶nce mÃ¼vekkilimiz aynÄ± suÃ§la gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p, tutuklanmÄ±ÅŸ daha sonrasÄ±nda 1 ay sonra tutukluluk deÄŸerlendirmede tahliye edilmiÅŸtir. BugÃ¼n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z husus, 11 yÄ±l sonra ortaya Ã§Ä±kan gizli tanÄ±k var. Gizli tanÄ±k beyanÄ±nda, mÃ¼vekkilimizin olay gÃ¼nÃ¼ saat 05.00'te kÃ¶yden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin maktulenin evine girip, ondan sonra Kars'a geldiÄŸine iliÅŸkin bir deÄŸerlendirmesi oldu. Åžimdi biz bu beyanÄ± hayatÄ±n olaÄŸan akÄ±ÅŸÄ±na, oluÅŸ biÃ§imine aykÄ±rÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Fakat gerek ifade kÄ±smÄ±nda, gerekse sorgu aÅŸamasÄ±ndaki anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hususlar ÅŸu; sadece mÃ¼vekkilimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan beyanlar var. 2-3 aya kadar, hakkÄ±nda Kars AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde 'kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan dolayÄ± bir dava aÃ§Ä±lacaktÄ±r. Bekleyip, gÃ¶receÄŸiz. Biz mÃ¼vekkilimizin suÃ§suz olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. 11 yÄ±l aradan sonra ortaya Ã§Ä±kÄ±p mÃ¼vekkilimiz aleyhinde beyanlarda bulunan gizli tanÄ±k en baÅŸta 'suÃ§u bildirmeme yani 5237 sayÄ±lÄ± TCK'nÄ±n 278'inciÂ maddesini ihlal etmiÅŸtir."