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08.07.2020 - 17:01 | | DHA

12 bin liraya alıp, 90 bin lira harcadığı arabası trafikten men edildi

Bursa’da, bir fabrikada çalışan Ali Rıza Altunbay’ın (25) 12 bin liraya alıp, 90 bin TL harcayarak modifiye ettiği otomobil, yapılan teknik değişiklikler sebebiyle trafikten menedildi.

12 bin liraya alıp, 90 bin lira harcadığı arabası trafikten men edildi

İnegöl'de, bir fabrikada asgari ücretle çalışan Ali Rıza Altunbay, 12 bin liraya aldığı  aracını baştan aşağıya yeniledi. Altunbay, ses sisteminden jantlarına kadar en ince ayrıntısıyla yenilediği aracına 90 bin lira harcadı. 23 Haziran’da açıklama yapan Ali Rıza Altunbay, "Aracımı motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL´ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım. Gönlümde değeri paha biçilmez ama 100 bin TL´nin üzerindedir. Satmayı düşünmüyorum. Sabahlara kadar aracımın başında durduğum zamanlar oldu" diye konuştu.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Rıza Altunbay’ın 90 bin TL’ye modifiye ettiği otomobili için inceleme başlattı. İncelemenin ardından araçtaki teknik değişikliklerin ruhsata işletilmesi için Altunbay’a 7 gün süre verilerek, 132 TL ceza kesildi. Bu süre içinde Altunbay’ın otomobilde yapılan teknik değişiklikleri araç tescilini yapan kuruluşa bildirmemesinden dolayı, otomobil trafikten menedildi.

 

Son dakika... Van Gölü'nde batan teknesinin yeri tespit edildiGelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada batan tekne ile ilgili 'Van Gölü’nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi' denildi.
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