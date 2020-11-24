MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 12 bin sağlıkçı alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
ABONE OL
24.11.2020 - 10:43 |

12 bin sağlıkçı alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

12 bin sağlıkçı alımı hangi branşlarda olacak? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı kılavuzu yayımlandı mı? Koronavirüs süreciyle birlikte ağlık çalışanlarına olan ihtiyaç daha da arttı. Bakan Koca da, sosyal medya hesabından 14 farklı branşta 12 bin personel alımı yapılacağını bildirdi. Peki, hangi pozisyonlarda alım yapılacak? Başvuru şartları belli mi?

12 bin sağlıkçı alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, binlerce atama bekleyen sağlıkçıya beklenen müjdeyi duyurdu. Twitter hesabından açıklamada bulunan Koca, ÖSYM'nin yayımlayacağı başvuru kılavuzunda belirtilen şekilde 12 bin personel alınacağına yer verdi. KPSS ön lisans, ortaöğretim ve lisans sınavlarının ardından beklenen bir haber olan Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı?

12 BİN SAĞLIKÇI ALIMI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

Koca, uzun süredir atama bekleyen sağlıkçılara sevindirici haberi sonunda verdi. Açıklamasında, ''Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.'' ifadelerine yer verirken başvurular için ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz bekleniyor. 

HANGİ POZİSYONLARA PERSONEL ALIMI OLACAK?

7 bini hemşire, bin 700’ü ebe ve 2 bin 864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

12 bin pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini belirten Koca, ''Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.'' dedi.

 

Özbek kadına korku dolu anlar yaşattıİstanbul'da minibüsle Topkapı'ya gitmek isterken otogara götürülen Özbekistanlı Nodira M.(46) tüm yolcuların inmesinin ardından iddiaya göre şoförün tacizine uğradı. Minibüs şoförü İzzet A.(30)'nın, "Sana ev açarım" dediği kadının telefon numarasını alana kadar da kapıyı açmayarak minibüsten inmesine izin vermediği ileri sürüldü. Telefon numarasını vererek minibüsten inebildiği iddia edilen Nodira M.'nin şikayeti üzerine soruşturma yapan savcılık, minibüs şoförü İzzet A. hakkında 9 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. O, anlar minibüs kamerasına da yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Nodira M. "Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

12 bin sağlıkçı alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

12 bin sağlıkçı alımı başladı mı, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Hafta içi marketler kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK marketler saat kaçta açılıyor? Market çalışma saatleri...

Hafta içi marketler kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK marketler saat kaçta açılıyor? Market çalışma saatleri...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet