12 Haziran 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta cuma Bim'e neler gelecek?

Bim haftada 2 sefer aktüel ürünler kataloğu yayımlanıyor. Bu hafta cuma vatandaşlarla buluşacak olan Bim aktüel kataloğunda çeşitli avantajlar bulunuyor. 12 Haziran 2020 aktüel kataloğunda Dijitsu 50’’UHD uydu alıcılı televizyon 1,999 TL satış fiyatı yer aldı. Peki bu hafta cuma 12 Haziran aktüel kataloğunda neler var?





