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11.06.2020 - 11:05 |

12 Haziran 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta cuma Bim'e neler gelecek?

Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Zincir market mağazası Bim'in 12 Haziran 2020 aktüel kataloğunda mutfak gereçlerinden, valizlere kadar pek çok ürün fırsatı bulunuyor. Avantajlar yarın Bim mağazalarında olacak. İşte 12 Haziran 2020 Bim aktüel kataloğu avantajları...

12 Haziran 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatları! Bu hafta cuma Bim'e neler gelecek?

Bim haftada 2 sefer aktüel ürünler kataloğu yayımlanıyor. Bu hafta cuma vatandaşlarla buluşacak olan Bim aktüel kataloğunda çeşitli avantajlar bulunuyor. 12 Haziran 2020 aktüel kataloğunda Dijitsu 50’’UHD uydu alıcılı televizyon 1,999 TL satış fiyatı yer aldı. Peki bu hafta cuma 12 Haziran aktüel kataloğunda neler var?

12 Haziran 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatları Bu hafta cuma Bime neler gelecek

12 Haziran 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatları Bu hafta cuma Bime neler gelecek

12 Haziran 2020 Bim aktüel kataloğu fırsatları Bu hafta cuma Bime neler gelecek

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